Jeux Olympiques de Paris 2024 : découvrez les meilleurs plans à faire le lundi 5 août

Time Out n’est peut-être pas sur le podium de vos sites préférés pour suivre les compétitions, mais vous pouvez faire de nous votre favori pour la vie du Paris olympique hors les stades. Restos, bars, expos, clubs, playgrounds, lieux éphémères… Jour par jour, voici nos meilleurs combos de bons plans pour vivre des journées en or pendant les JO - notre page dédiée ici. En avant pour le lundi 5 août 2024.

Une étape à Naples avec la pizza de Guillaume Grasso

Trouver une bonne table dans le coin de la porte de Versailles après une journée d’haltérophilie peut être un peu lourd. Heureusement, la Botte nous gâte avec cette super adresse de pizzas plus napolitaines qu’un Vespa conduit par Maradona – elle a même la certification “Verace Pizza Napoletana” !



Où ? 45 Rue Brancion, Paris 15e.

Des verres dans la plus belle rue de Paris chez Combat

Posté en haut de la rue de Belleville depuis sept ans, Combat reste une étape obligée pour celles et ceux qui veulent goûter des cocktails cool so parigots ! Margot et son équipe shakent bonnes ondes et bons produits aux chalands reconnaissants.

Où ? 63 rue de Belleville, Paris 19e.

Découvrir les secrets de l’Atelier rouge de Matisse

Entre 1909 et 1917, Henri Matisse vit dans une belle maison bourgeoise d’Issy, où il peint une soixantaine de tableaux, dont L’Atelier rouge en 1911. Un siècle plus tard, le MoMa décide de faire voyager l'œuvre – et toutes celles représentées sur la toile – jusqu’à New York pour une expo inceptionnelle révélant tous les secrets du tableau. Du 4 mai au 9 septembre, c’est une exposition resserrée comme une intrigue de Gaston Leroux qui sera présentée à la fondation, au cœur du bois de Boulogne. Ce mystère de L’Atelier rouge, où “le sang s’est infiltré pour tout teindre” (pour reprendre les mots du peintre), c’est celui du manifeste controversé d’une œuvre qui bouscule alors les codes par ses grands aplats de couleurs vives et sa folle inventivité. Fun facts : les murs de l’atelier de Matisse n’étaient pas rouges mais gris, et l’une des toiles que L’Atelier représente a été détruite après la mort de l’artiste, à sa demande…



Où ? 8 Av. du Mahatma Gandhi, 75116 Paris

L'Atelier Rouge, 1911, Henri Matisse

Passer les Alpes culinaire à la maison de la Suisse

On vous livre un secret (non bancaire) : il faut passer une tête à Maison Suisse pendant ces JO. D’abord, l’entrée est gratuite, ensuite, c’est l’occasion de découvrir le charmant jardin de l’ambassade helvète, et enfin, le programme laisse une large place à la gastronomie du pays : rösti au gruyère, planches de fromages, hot-dog à la saucisse de veau… A faire couler avec des bières artisanales, des vins du Valais ou du canton de Vaud. Comptez entre 10 et 20 € l’assiette.



Où ? 142 rue de Grenelle, Paris 7e.





Un défilé hip-hop au pied de la tour Eiffel



Mourad Merzouki, c’est rien de moins que l’un des pionniers de la danse hip-hop en France, qui a très vite compris les enjeux sociétaux que recouvrait la danse et son pouvoir pour unir les gens. Et à ce sujet, Mourad Merzouki a chorégraphié un grand défilé hip-hop porté par 40 danseurs, présenté en juin dernier au musée d’Orsay et à voir gratuitement à la fan zone du Trocadéro les 5, 7, 8 et 9 août à 17h30.



Où ? parc des Champions, place du Trocadéro et du 11-Novembre, 75116 Paris.