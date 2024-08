Jeux Olympiques de Paris 2024 : découvrez les meilleurs plans à faire le mardi 6 août

Time Out n’est peut-être pas sur le podium de vos sites préférés pour suivre les compétitions, mais vous pouvez faire de nous votre favori pour la vie du Paris olympique hors les stades. Restos, bars, expos, clubs, playgrounds, lieux éphémères… Jour par jour, voici nos meilleurs combos de bons plans pour vivre des journées en or pendant les JO - notre page dédiée ici. En avant pour le mardi 6 août 2024.

Les hand rolls luxueux de Takuto

Cette classieuse enclave inox et marbre ouverte par Takuya Watanabe, indéniable maître sushi, a déjà remporté haut la hand le concours des meilleurs hand rolls de Paris. Sur le comptoir défilent ces makis XXL : feuille de nori craquante, grains nacrés de riz tiède, soja maison et surtout poisson de première bourre comme le thon rouge bluefin ou le maigre de ligne. Des propositions dignes d’un gastro nippon dans une atmosphère à la cool.



Où ? 71, rue de Seine, Paris 6e.

Une bière dans la cour cachée de Griffon

Cette ancienne annexe du Mont-de-Piété où les gens dans le besoin vont placer des objets en gage contre du liquide est devenue Griffon. L'adresse possède une cour cachée, précieuse parenthèse pleine de plantes où vous pourrez siroter votre verre au pied d'une tour datant de Philippe Auguste.

Où ? 55 bis rue des Francs-Bourgeois, Paris 4e.



Une expo sur le metal à la Philharmonie



Après le hip-hop et la musique électronique, la Philharmonie de Paris se penche sur le cas du metal. Loin des stéréotypes de mecs aux cheveux longs hurlant dans le micro, l’exposition s’intéresse à la genèse d’un genre ultra-référencé aux formes multiples. Dans une scénographie immersive dont elle a le secret, la Philha dresse, pour la première fois en France, un portrait riche de ce mouvement né il y a près de cinquante ans, au carrefour entre musique, culture pop, anthropologie et même art contemporain. Yeaaaaaaaaah !



Où ? Philharmonie de Paris, 221 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Festival Metal Culture(s), Guéret, mai 2017 © Corentin Charbonnier





Un cooking marathon dans une nouvelle friche de la Petite Ceinture



L’idée de ce plan ? célébrer le multiculturalisme que les Jeux apportent à Paris à travers les cuisines de deux chefs aux horizons variés. Entamé mardi 30, ce grand raout gastronomique durera deux semaines, en collaboration avec les équipes de la Chope des Artistes. Meidhy Galas (chef de Boukan, Paris 3e) prendra le relais le lundi 5 août pour une semaine de cuisine caribéenne. Longue vie à l’agricoolture.



Où ? Jardin des Traverses, rue des Poissonniers, Paris 18e.



Vivre les Jeux dans une fan zone queer



Après une cérémonie d’ouverture vraiment ouverte (les fachos sont fâchés, on ne pourrait pas être plus fiers), une fan zone LGBTQI+ prend le relais pour tracer la voie vers plus d’inclusivité pendant ces Jeux. Jusqu’au 11 août, les athlètes et supporters LGBTQI+, comme leurs alliés, pourront venir y suivre la compétition sur grand écran, et participer à des initiations sportives, concerts et autres shows. A noter le 6 (et le 9) des DJ sets de Gonthier (derrière les compiles du collectif Barbi(e)turix).



Où ? Port des Invalides, Quai d'Orsay, Paris 7e.