Jeux Olympiques de Paris 2024 : découvrez les meilleurs plans à faire le samedi 10 août

Time Out n’est peut-être pas sur le podium de vos sites préférés pour suivre les compétitions, mais vous pouvez faire de nous votre favori pour la vie du Paris olympique hors les stades. Restos, bars, expos, clubs, playgrounds, lieux éphémères… Jour par jour, voici nos meilleurs combos de bons plans pour vivre des journées en or pendant les JO - notre page dédiée ici. En avant pour le samedi 10 août 2024.

Les petits plats de quartier de Recoin

A la manœuvre de ce troquet de quartier qui nous prend dans ses bras du premier café du matin au dernier calva du soir ? Le formidable Florent Ciccoli, ouvreur de taules multirécidiviste. Dans la petite salle à mosaïque azur et bois blond, on déguste une brillante bistrote à prix copain ciselée par la cheffe Julie Della Faille : côte de bœuf maturée et chicorée catalane, pâtes alle vongole… Un petit recoin de paradis !



Où ? 60 rue Saint-Sabin, Paris 11e.





Les bouteilles de vin nature du Centre Culturel

Cet ancien garage à scooters a été retapé en spacieux barav à tomettes, banquette de bois blond et cuisine par les flibustiers de Chambre Noire. Une grande terrasse sur le boulevard de Belleville, une superbe cave de bouteilles nature d’outre-Rhin et des chefs tournants qui envoient des petites assiettes pour éponger. Une belle façon de boucler cette Olympiade !

Où ? 96 boulevard de la Villette, Paris 19e.





Rider sur un skatepark arty devant le Centre Pompidou

À l'occasion des JO, le Centre Pompidou s’est associé avec l'artiste contemporain Raphaël Zarka et l'architecte Jean-Benoît Vétillard pour installer Cycloïde Piazza, un skatepark éphémère sur le parvis du musée, chantourné en partenariat avec la marque Nike. Cette sculpture, magnifique et tout en couleur, à mi-chemin entre l’installation artistique et le skatepark, est inspirée du travail d'Alessandro Mendini, architecte, designer et théoricien italien de renom, reconnu comme l'une des figures clés du design postmoderne.

Où ? sur le parvis du Centre Pompidou, Paris 4e.



© Silencio

L’open air du Djoon au parc de Choisy

Le club le plus soulful de Paris s’offre une session hors de ses murs de brique et délocalise son DJ booth au parc de Choisy, près du métro de Tolbiac, pas loin de la maison mère dans le 13e arrondissement. Un après-midi gratuit en open air à chiller et danser sur de la house, du disco ou du funk, on a vu pire comme samedi.



Où ? parc de Choisy, 128 avenue de Choisy, Paris 13e.



Le sorcier de la techno japonaise DJ Nobu au Silencio

C’est un petit pari que prend le Silencio en invitant le roi de la techno mentale DJ Nobu. Il sera en tout cas intéressant de voir l’effet de ses boucles hypnotiques sur ce dancefloor généralement plus prompt à tomber dans l’euphorie. Et comme, dans le cadre de sa programmation olympique, l’entrée du Silencio est exceptionnellement payante avec des préventes, ça devrait être beaucoup plus facile que d’habitude d’y entrer.



Où ? Silencio, Paris 2e.