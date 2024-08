Jeux Olympiques de Paris 2024 : découvrez les meilleurs plans à faire le samedi 3 août

Time Out n’est peut-être pas sur le podium de vos sites préférés pour suivre les compétitions, mais vous pouvez faire de nous votre favori pour la vie du Paris olympique hors les stades. Restos, bars, expos, clubs, playgrounds, lieux éphémères… Jour par jour, voici nos meilleurs combos de bons plans pour vivre des journées en or pendant les JO - notre page dédiée ici. En avant pour le samedi 3 août 2024.

Vins et tapas d’exception de Trouble

Ce troquet dandy à bois brun et devanture bleu ciel cornaqué par le très habile Stefano De Carli (ex-Passerini) en assemblage avec le sommelier Nicolas Phillips (de Fulgurances) propose des tapas cuisinées pour accompagner des bouteilles naturistes bien choisies. Une combinaison clairement carénée pour une bonne soirée.

Où ? 15 rue Hippolyte-Lebas, Paris 9e.

Un cocktail caché au Très Particulier

Que c’est chouette de constater que Montmartre offre encore des lieux magiques comme cet hôtel perdu dans la végétation d’une venelle à flanc de butte. Le bar niche au sous-sol, un cocon luxuriant caché dans le jardin d’hiver où règne une ambiance mi-tropiques (grandes plantes, papier peint jungle, lumière chiche) mi-Twin Peaks S03 (sol en damier et velours rouge). A tester un jour dans sa vie.

Où ? Pavillon D, 23 avenue Junot, Paris 18e.

Le Très Particulier (Paris 18e)

Au siège de l'Unesco, une série de 139 clichés des cérémonies d'ouverture



En alignant une série de 139 clichés capturant les plus beaux moments des cérémonies d’ouverture et de clôture sur un siècle le long des grilles de l’Unesco, cette exposition vous mettrait presque la larme à l’œil et l’esprit olympique à la boutonnière. Autant de moments qui n’auraient aucun sens hors contexte olympique – un individu en microshort et au pas de course levant les bras au ciel serait manifestement catégorisé parmi les grands dangereux – et que l’on se plaît à classer au patrimoine mondial de l’humanité.

Où ? 7 Pl. de Fontenoy-Unesco, Paris 7e.

Un open air culinaire sur la Seine

Chez Time Out, on adore manger, on adore danser, et on adore bronzer. Vous nous retrouverez donc sans doute sur le pont de la barge Mazette pour cet open air culinaire proposé par l’agence/média qui aime la fête Dure Vie, en association avec le bar à vins du passage Saint-Sébastien Au Passage. En plus, c’est Hugo LX, un des meilleurs spécialistes de la house sur la place parisienne, qui cuisinera aux platines.



Où ? Mazette, port de la Rapée, Paris 12e.

Quand ? 3 août, de 14h à 23h.

Combien ? 9 €-12 € gratuit avant 18h.



Laurent Garnier et ses copains sous le périph’



Ce n’est pas encore la retraite mais il l’a annoncé : il s’agit des derniers tours de piste pour Laurent Garnier, qui a bien compris que la vie, c’était bien plus vivable avec des copains. C’est pourquoi il n’accepte plus que des dates pour se faire plaisir. Ce sera clairement le cas ce 3 août sous le périph au Km25, le club en plein air tenu par son copain Electric Rescue, pour un mix entre copains avec Works Of Intent et Voltaire, autour de son label Cod3 QR. Si si la famille.



Où ? Kilomètre25, 8 boulevard Macdonald, Paris 19e.

Combien ? 25 €.