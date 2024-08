Jeux Olympiques de Paris 2024 : découvrez les meilleurs plans à faire le dimanche 11 août

Time Out n’est peut-être pas sur le podium de vos sites préférés pour suivre les compétitions, mais vous pouvez faire de nous votre favori pour la vie du Paris olympique hors les stades. Restos, bars, expos, clubs, playgrounds, lieux éphémères… Jour par jour, voici nos meilleurs combos de bons plans pour vivre des journées en or pendant les JO - notre page dédiée ici. En avant pour le dimanche 11 août 2024.

Découvrir la carte en avant-première d’Ajar

Avant des travaux à la rentrée, Justine Audouin, passée par Gramme 11, propose deux semaines de préouverture de son nouveau bistrot bellevillois Ajar (à réserver ici pour la dernière). A picorer ? Chips de tortilla, oignon et amande ; saucisse, poireau, moutarde, estragon et citron noir… Ultime jour des Jeux et de la pré-ouverture, alors foncez !

Où ? 34 rue Sainte-Marthe, 75010, Paris

Enquiller les cocktails au Little Red Door nouvelle génération

La reprise de cette institution par Hyacinthe Lescoët du Cambridge Public House ne saute pas aux yeux quand on pousse la porte pas rouge. Même déco de bar crépusculaire new-yorkais, même faune anglophone, même service aux petits oignons, et surtout les mêmes cocktails soignés qui ont fait sa réputation internationale.

Où ? 60 rue Charlot, Paris 3e.

Vivre gratos le marathon féminin, l’ultime épreuve des Jeux

Déjà parmi les épreuves les plus iconiques de l’olympisme, la session parisienne du marathon frimera encore plus que d’habitude en étant la première à être ouverte aux amateurs ! Quant aux épreuves officielles, les spectateurs pourront les voir à l’œil, en se radinant tout au long du parcours qui reliera l’hôtel de ville aux Invalides après un crochet par Versailles. Et autre nouveauté : c’est l’édition féminine qui clôturera la quinzaine, ce dimanche 11 août. Par contre, c’est à 8h, bon réveil de week-end.

Vera Molnar Identiques mais différents 2010

Une expo hommage à la mère de l’art informatique

De ses premiers dessins à son travail tardif de sculptrice en passant par sa découverte de l'ordinateur et des algorithmes, tout le travail de Vera Molnár, figure de l’art numérique s’expose pour la première fois dans une grande institution française.



Où ? Rue Saint-Martin, Paris 4e.



Assister à la cérémonie de clôture à la Station Afrique

Pour célébrer les JO, une fan zone “Station Afrique” a été installée à L’Île-Saint-Denis. Depuis le début des compétitions, les visiteurs ont pu regarder les épreuves sur grand écran, mais aussi profiter d’un village africain qui expose les cultures et le patrimoine des nations représentées, et d’un espace restauration garni de spécialités locales. Ce dimanche 11 août, vous pourrez voir la cérémonie de clôture et célébrer une dernière fois les athlètes médaillés des différents pays du continent.



Où ? 59 quai de la Marine, 93450 L'Île-Saint-Denis.