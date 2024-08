Jeux Olympiques de Paris 2024 : découvrez les meilleurs plans à faire le vendredi 2 août

Time Out n’est peut-être pas sur le podium de vos sites préférés pour suivre les compétitions, mais vous pouvez faire de nous votre favori pour la vie du Paris olympique hors les stades. Restos, bars, expos, clubs, playgrounds, lieux éphémères… Jour par jour, voici nos meilleurs combos de bons plans pour vivre des journées en or pendant les JO - notre page dédiée ici. En avant pour le vendredi 2 août 2024.

La bistronomie mordante de Dandelion

Le renouveau du bistrot parisien porte un nom anglais ! Une fois remis de cette incroyable nouvelle, vous allez pouvoir apprécier le cadre minimal chic, la terrasse trop mimi et surtout la cuisine incisive proposée par le chef Antoine Villard. Des classiques français magnifiés par des fulgurances voyageuses. Avec Dandelion, la bistronomie a encore du mordant.

Où ? 46 Rue des Vignoles, 75020 Paris

Un apéro tout en chill sur le Toit de la Bellevilloise

Cette ancienne coopérative ouvrière propose déjà un club, un resto, un café-concert, une salle d’exposition, voilà qu’elle se complète d’un rooftop digne de ce nom ! Au sommet de Ménilmontant et d’un impressionnant escalier métallique, vous allez profiter d’une vue splendide sur Paris. Au programme : de bons cocktails, des planches de charcut’ et une ambiance pas bégueule. Peu de risques de croiser des chemises blanches d’école de commerce ici !

Où ? 19-21 Rue Boyer, Paris 20e.

© RMN - Grand Palais - Musée du Louvre - Stéphane Maréchalle

Une rétrospective entre JO antique et moderne au Louvre

Un numéro d’équilibriste touché par la Grèce. Avec son intitulé aux airs de ne pas y toucher, l’exposition du Louvre parvient à réconcilier le classicisme d’un olympisme scandé par des athlètes de bronze en lice pour une médaille d’or et l’intemporalité d’émouvantes lithographies marathoniennes, des tout premiers trophées antiques aux allures d’amphores panathénaïques remplies d’huile d’olive à la sublime coupe Bréal en argent massif dessinée à l’occasion des Jeux de 1896. L’occasion d’arpenter les allées du plus célèbre musée parisien à petites foulées, en se rêvant herculéen.



Où ? Place du Louvre, Paris 1er

Enchaînez les cocktails et les trois points au George V

Pour toute la durée des Jeux et en partenariat avec Kith, la marque new-yorkaise de lifestyle chicos, la cour sud du palace a été transformée en un petit terrain de basket coloré : le marbre a été recouvert d’un parquet bleu roi avec raquette et panier. Des ballons immaculés sont à dispo pour vous lancer dans un 1v1 au débotté avec un collectionneur de yachts en goguette. Cet incroyable terrain est ouvert à tous les clients de l’éphémère et classieux Sports Bar installé dans le salon Louis XIII de l’hôtel. Au programme : murs lambrissés et cheminée en marbre plus haute que Lebron pour un menu qui mêle cocktails dans l’univers du basket (dunk spritz au champagne) et street food. Attention quand même au money time puisque le cocktail s’affiche à 32 € et le burger à 38€ !



Où ? 31, av Georges-V, Paris 8e.



Un plan arc-en-ciel dans une ancienne gare de charbon



Même pendant les JO, la Station reste notre plan sûr de la noce ! Dans le cadre de son “fan zoo” inclusif et musicalement curieux, l’ex-gare de charbon hébergera ce vendredi encore un plan queer de haute volée. Dans le wagonnet du soir ? Des teintes furetant principalement du côté de la house et du disco avec notamment Nick V, expert du genre et grand manitou de la soirée La Mona, flanqué de Sylvio B et Sottoh. Il est temps de monter dans le train.



Où ? La Station, 29 avenue de la Porte-d’Aubervilliers, Paris 18e.