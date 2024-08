Jeux Olympiques de Paris 2024 : découvrez les meilleurs plans à faire le vendredi 9 août

Time Out n’est peut-être pas sur le podium de vos sites préférés pour suivre les compétitions, mais vous pouvez faire de nous votre favori pour la vie du Paris olympique hors les stades. Restos, bars, expos, clubs, playgrounds, lieux éphémères… Jour par jour, voici nos meilleurs combos de bons plans pour vivre des journées en or pendant les JO - notre page dédiée ici. En avant pour le vendredi 9 août 2024.

Les bonnes galettes de chez Mehmet

Oui, Mehmet est bobo mais surtout bon-bon. La galette maison, tartinée de purée de poivron, emmaillote une viande de poulet fermier hyper-juteuse, des pickles de chou blanc, des oignons rouges et une cascade de sauce au yaourt. Les frites, plus bronzées et luisantes qu’une retraitée niçoise, complètent ce grand sandwich. Ne partez pas sans goûter les mezze turcs aussi originaux que savoureux !

Où ? 43 rue Ramey, Paris 18e.

La terrasse panoramique de Maggie

Le toit-terrasse de l’hôtel de Rochechouart demeure une valeur sûre pour faire crari sur votre Insta. A peine débarqué de l’ascenseur, on se retrouve nez à coupole avec le Sacré-Cœur. Là-bas, la tour Eiffel, et partout, l’océan de zinc de Paname. Et pour se remettre du pano de dingo : chouettes cocktails et petites assiettes sudistes pensées par Gianmarco Gorni. Il faut vite faire le tour de Maggie !

Où ? 55 boulevard de Rochechouart, Paris 9e.

Une expo questionnant les paradoxes humains à la Bourse de Commerce



L’objectif de cette expo au titre emprunté à Voltaire ? Mettre en lumière les paradoxes humains. Une vaste thématique qui ressemble à un bon prétexte pour étaler la gargantuesque collection du propriétaire de la Bourse de Commerce : Sun Yuan, Peng Yu, Koons, Maurizio Cattelan, Pol Taburet, Anne Imhof ou Mohammed Sami.

Où ? 2 rue de Viarmes, Paris 1er.

View of the exhibition “Le monde comme il va”, Bourse de Commerce – Pinault Collection, Paris, 2024. © Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier. Photo: Florent Michel/11h45/Pinault Collection. © Kimsooja/ADAGP, Paris, 2024.

Le b2b entre Tatyana Jane et U.R. Trax à Virage le 9 août

Alors qu’on voit de plus en plus de DJ réputés associés aux platines le temps d’une soirée, Virage réussit un joli coup en programmant un back to back entre deux des nouvelles queens du DJing français, U.R. Trax et Tatyana Jane. Et comme ça ne suffisait pas, on trouve aussi sur ce line-up 100 % féminin les noms de Lisa More et Vanille, toutes deux pleines de promesses.



Où ? Virage, 26 rue Hélène-et-François-Missoffe, Paris 17e.



Irène Drésel et Halfpipe Records au Club France de la Villette

Avec celle du Trocadéro, la fan zone de la Villette sera la plus recherchée : c’est ici que loge le Club France, là où sont célébrés les athlètes les lendemains de médaille. C’est ici aussi qu’il y aura la prog musicale la plus attractive, avec une série de concerts curatés par la Fnac, qui fait notamment jouer la productrice de musique électronique Irène Drésel, couronnée d’un César l’an passé, le 9 août pour un show aussi floral que chamanique. Avec elle sur le flyer, on trouve les DJ/skateurs de Half Pipe, qui installeront leur rampe de skate comme d’hab au milieu du dancefloor.



Où ? Grande Halle de la Villette, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.