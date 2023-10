Joe Hisaishi vient à Paris jouer les tubes du Studio Ghibli avec un orchestre symphonique

Le 1er novembre 2023, les fadas d’animés japonais vont dévaler leur falaise émotionnelle avec la sortie, dix ans après Le vent se lève, du 12e long-métrage du sensei Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron. Un film pour lequel il a comme presque toujours confié la BO à son gars sûr Joe Hisaishi. Et chanceux que sont les fans français, le Joe en question se radine à Paris les 6 et 7 avril 2024 pour célébrer le Studio Ghibli à travers deux concerts symphoniques organisés à l’Arena de la Défense. Rien que ça.

Et attention, en plus d’une arène monumentale, Joe Hisaishi ne sera pas là pour coller des gommettes : il vient accompagné des 250 musiciens et choristes du Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Pendant deux heures et demie, il mènera à la baguette l’orchestre qui interprétera les BO des plus gros cartons du Studio Ghibli : Mon Voisin Totoro, Le Château dans le ciel ou Le Voyage de Chihiro. Histoire d’animer (hihi) un peu plus la soirée, des extraits des différents films seront projetés sur un écran géant. Allez le Joe !

Quand ? samedi 6 et dimanche 7 avril 2024.

Où ? Paris la Défense Arena, 92000 Nanterre.

Combien ? A partir de 49 €.