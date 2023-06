Un ciné en plein air dédié aux films du Studio Ghibli s’installe dans le jardin du quai Branly

Dans le cadre de son Jardin d’été, qui ouvre du 8 juillet au 27 août, le musée du Quai Branly se lance dans le game des cinémas en plein air. Et on prévient, l’applaudimètre risque de grimper : chaque jeudi, samedi et dimanche, ce ne sont que des films – tous choisis par Lola Devant – d’animation japonais (oui oui) qui seront projetés sur un écran géant dans le théâtre de verdure du musée.

Une programmation qui rend majoritairement hommage au Studio Ghibli et à ses mages Hayao Miyazaki et Isao Takahata, et qui fera écho à l’expo collab entre la manufacture d’Aubusson et le studio. L’occasion de (re)mater Ponyo sur la falaise, Le Voyage de Chihiro, Le Tombeau des lucioles, Souvenirs goutte à goutte ou Le Château dans le ciel.

Parmi les autres films et réalisateurs, on repère Lettre à Momo d’Hiroyuki Okiura, Arrietty : Le Petit Monde des Chapardeurs d’Hiromasa Yonebayashi ou Wonderland, le royaume sans pluie de Keiichi Hara. Toutes les projections sont gratuites, on vous laisse vous ruer sur les places comme Ponyo dévalant la falaise.

Quand ? Du 8 juillet au 27 août 2023

Où ? 37 quai Branly, 218 et 206 rue de l’Université, Paris 7e

Combien ? Gratuit