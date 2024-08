Joie ! Une Pride House pour célébrer les athlètes et la communauté LGBTQI+ vient d’ouvrir ses portes

Après une cérémonie d’ouverture vraiment ouverte (les fachos sont fâchés, on ne pourrait pas être plus fiers), une fan zone LGBTQI+ prend le relais pour tracer la voie vers plus d’inclusivité pendant ces Jeux. Inaugurée en grande pompe ce lundi 29 juillet, la Pride House de Paris 2024 s’est amarrée au port des Invalides, entre les quais et la péniche du Rosa Bonheur sur Seine.

Jusqu’au 11 août, les athlètes et supporters LGBTQI+, comme leurs alliés, pourront venir y suivre la compétition sur grand écran, et participer à des initiations sportives, concerts et autres shows.



Demandez le programme !

Montée par l’association Fier Play, cette maison des fiertés partagera ses activités entre une grande scène et une fan zone installée sur les quais de Seine (toute la journée et en début de soirée), et l’intérieur de la péniche du Rosa Bonheur (une fois la nuit tombée).

Au menu des festivités, deux concerts de Louïz, ancienne Miss Trans France et internationale (les 3 et 10 août). Le 10 août, après son concert, la soirée sera prolongée par une performance de cabaret du Cirque Fier.e.s. Les amateurs pourront même s’initier aux joies du cirque avec les artistes dès 17h.

A noter aussi, deux soirées pilotées par la Maison Chéri.e, entre drag show et blind test (les 4 et 8 août), et des DJ sets de Gonthier (derrière les compiles du collectif Barbi(e)turix), les 6 et 9 août. Cela va sans dire, vous pourrez y mater les Jeux tous les jours, ainsi qu’un beau paquet d’expos célébrant les athlètes et artistes queers à travers le monde.

Où ? Port des Invalides, Quai d'Orsay, Paris 7e.