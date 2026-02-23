« La Caverne du Pont Neuf » : tout savoir sur l’œuvre monumentale de JR en hommage à Christo et Jeanne-Claude

Du 6 au 28 juin 2026, JR s’empare du Pont Neuf et le transforme en caverne monumentale à traverser. Un hommage à Christo et Jeanne-Claude, entre architecture gonflée d’air, réalité augmentée et paysage sonore signé Thomas Bangalter. Voici l’essentiel.

Janvier dernier a été un moment charnière. Dans un antique hangar de l’aéroport d’Orly, autrefois voué à l’entretien des aéronefs, JR et ses équipes ont dressé un prototype de quinze mètres afin d’éprouver puis d’ajuster les ressorts techniques et plastiques de l’ouvrage, de la charpente à la lumière jusqu’au paysage sonore. Et tandis que nous atteignons les cent jours pré-installation, le compte à rebours est lancé. Car Paris s’apprête à perdre, temporairement, son Pont Neuf. Le 6 juin 2026, le plus vieux pont de la ville cessera d’être un simple passage : JR va le transformer en Caverne, une première mondiale dans cette dimension. Un hommage à Christo et Jeanne-Claude qui, en 1985, l’avaient entièrement empaqueté dans 40 000 m² de toile ocre, le transformant en une sculpture monumentale pendant deux semaines. JR ne l’enveloppe pas, il le creuse. Pendant trois semaines, jusqu’au 28 juin, le monument se transforme : architecture gonflée d’air, traversée physique, réalité augmentée signée Snap, matière sonore sculptée par Thomas Bangalter. Quand venir, comment entrer, ce que l’on voit vraiment, ce que change la réalité augmentée, comment tient cette montagne d’air, ce que l’œuvre raconte... Chez Time Out Paris, on a tout passé au crible pour répondre, sans flou ni jargon, à toutes les questions que vous vous posez. Eléa Jeanne Schmitter © Atelier JR

C'est quoi La Caverne du Pont Neuf ?

« Ma vision pour ce projet s'inspire à la fois du passé et du présent de ce pont emblématique. [...] L'art est une transformation, une façon de renouveler le regard que l'on porte au monde qui nous entoure. En formant le rêve de La Caverne du Pont Neuf, c’est ce que j’ai souhaité rendre possible à Paris. » Construit en 1607, le Pont Neuf est le premier pont parisien entièrement réalisé en pierre de calcaire lutétien (la même qui a façonné une grande partie des monuments de la capitale), mais aussi le premier à offrir de vrais trottoirs pavés aux piétons. En s’appuyant sur les anciennes carrières d’où furent extraites les pierres du Pont Neuf, JR renvoie à l’origine matérielle du monument. Le projet met en relation la pierre brute issue du sol et l’ouvrage comme il existe désormais, intégré au paysage urbain.

Eléa Jeanne Schmitter © Atelier JR

Pour lui, La Caverne du Pont Neuf n’arrive pas par hasard. Elle clôt un cycle entamé en 2020, quand l’artiste commence à creuser une question simple : pourquoi sommes-nous de plus en plus seuls, même entourés ? Depuis, il ouvre des brèches (littéralement) dans des façades : La Ferita à Florence (2021), Punto di Fuga à Rome (2021) et La Nascita à Milan (2024). Comprendre : des illusions pour fissurer le réel. En 2023, il pousse plus loin avec Retour à la Caverne sur l’Opéra Garnier , une image inspirée de Platon , qui propose de regarder dedans pour comprendre dehors.

Le Pont Neuf en est l’aboutissement. Une grotte à traverser pour quitter l’aveuglement, sortir de l’isolement, et, peut-être, retrouver quelque chose de collectif ?

Aristide Barraud © Atelier JR

Quel est le lien avec Christo et Jeanne-Claude ?

L’ombre de Christo et Jeanne-Claude plane sur le projet. « Je suis admiratif de l’héritage artistique de Christo et Jeanne-Claude et je partage leur idée que l'art a pour mission de nous faire réfléchir, de nous interroger, quant à ce qui nous est familier, continue JR. Le débat qu'un projet dans l'espace public suscite a une valeur égale à sa réalisation. »

Christo and Jeanne-Claude The Pont Neuf Wrapped, Paris, 1975-85 Paris, 1985 -- Photo: Wolfgang Volz © 1985 Christo and Jeanne-Claude Foundation

En 1985, le duo avait transformé le Pont Neuf en sculpture monumentale temporaire avec The Pont Neuf Wrapped : 41 800 m² de tissu polyamide couleur pierre dorée, 13 kilomètres de cordage, 12,1 tonnes de chaînes, 300 ouvriers mobilisés. Quarante ans plus tard, soutenu par Vladimir Yavachev (neveu de Christo et directeur des projets du duo, à l’origine de la réalisation posthume de L’Arc de Triomphe, Wrapped en 2021), JR s’inscrit à son tour dans cette lignée. Même pont, même idée d’une métamorphose éphémère, même accès libre et gratuit. Mais le geste change : là où Christo enveloppait pour révéler la forme, JR ouvre et fait entrer. La Caverne du Pont Neuf ne recouvre pas le monument, elle le transforme en espace à traverser.

Quand et où voir l’installation ?

L’installation se tiendra du 6 au 28 juin 2026. Pendant vingt-trois jours, La Caverne du Pont Neuf restera accessible en continu, de jour comme de nuit, sans billet ni réservation. On pourra l’arpenter, bien sûr, mais aussi la contempler sous toutes ses coutures : depuis les berges, les quais en surplomb, les ponts voisins, et jusque depuis la Seine, embarqué sur quelque bateau-mouche ou navette fluviale.

Courtesy Atelier JR © Atelier JR

Par son ampleur, la structure dépassera largement le cadre immédiat du Pont Neuf et restera visible depuis plusieurs points élevés de la capitale, dont le sommet de la Tour Eiffel. Un itinéraire dédié sera par ailleurs déployé dans Paris pour multiplier les perspectives sur l’installation. Pour les voyageurs fraîchement débarqués, l’affaire ne se limitera pas au Pont Neuf. Dès le tarmac quitté, la Caverne fera son apparition. En partenariat avec Paris Aéroport, des dispositifs viendront semer quelques éclats de l’œuvre dans le parcours des passagers, à l’arrivée comme au départ. Histoire que l’événement ne se cantonne pas au centre de Paris, mais s’invite jusque dans le transit.

Que verra-t-on à l’intérieur, et c'est quoi cette histoire de réalité augmentée ?

À la question de savoir ce que nous réserve l'intérieur de cette caverne, JR répond : « Ce sera une traversée symbolique, une avancée vers l’inconnu, un voyage en soi. J’ai conçu le franchissement de la Caverne comme une expérience où le plein et le vide vivront en équilibre ». Car si l’extérieur de La Caverne du Pont Neuf marque d’abord le paysage, c’est à l’intérieur, accessible au public, que l’expérience prend réellement forme.

JR s’est associé à l’AR Studio Paris de Snapchat, pôle spécialisé dans la création en réalité augmentée. Ensemble, ils ont développé des interventions numériques qui prolongent l’installation et modifient la perception de l’espace. Les effets visuels prennent appui sur les recherches d’Étienne-Jules Marey (physiologiste du XIXᵉ siècle et pionnier de la chronophotographie) consacrées à la décomposition du mouvement. Ils ajoutent au réel une seconde lecture de l’espace.

Courtesy Atelier JR © Atelier JR

Accessible sur smartphone et via les lunettes Spectacles, le dispositif accompagne la traversée et introduit une dimension interactive. Et voilà que le visiteur n’observe plus seulement l’œuvre mais interagit avec elle.

Quelle sera la taille de l’installation ?

120 mètres de long, 20 de large, jusqu’à 18 mètres de haut. La Caverne du Pont Neuf couvrira 2 400 m². Monumentale à l’œil, mais tenue presque entièrement par de l’air. L’installation mobilisera 18 900 m² de toile et près de 20 000 m³ d’air pour prendre forme.

Comment une structure aussi grande peut-elle tenir ?

Recouverte d’une « peau » imprimée, la structure donne l’illusion d’une roche massive. En réalité, tout tient grâce à l’air. Une immense architecture gonflable à double paroi (pensez château gonflable, version géante et ultra-stable). Pour les nuls : une enveloppe extérieure gonflée maintient la forme, un tunnel intérieur permet la traversée, et une toile en trompe-l’œil habille l’ensemble pour créer l’effet caverne. Au total, l’œuvre utilise environ 18 900 m² de toile et 20 000 m³ d’air. Malgré sa taille, son poids propre reste limité à 5 tonnes. Pour qu’elle ne bouge pas, on ajoute du lest. 130 tonnes réparties sur le pont, avec une stabilité de 300 kg/m² au pied des arches. Et pour la sécurité, des portiques métalliques sont installés à l’intérieur.

JR et son équipe ont retenu ce principe de structure gonflable en référence à plusieurs œuvres pneumatiques de Christo et Jeanne-Claude, notamment 5,600 Cubicmeter Package (Kassel, 1967-68) et 42,390 Cubic Feet Package (Minneapolis, 1968), ainsi qu’à The Walk (Doha, 2017), projet de promenade gonflable resté dans les cartons. Property of the Christo and Jeanne-Claude Foundation Photo: André Grossmann © 2017 Christo and Jeanne-Claude Foundation

Quel est le rôle de l'ex-Daft Punk Thomas Bangalter dans cette histoire ?

JR a fait appel à Thomas Bangalter, ancien membre de Daft Punk, déjà associé à ses projets depuis Retour à la Caverne – Acte II à l’Opéra Garnier en 2023 puis l’exposition Dans la lumière en 2024. « J’avais 10 ans lorsque Christo et Jeanne-Claude ont empaqueté le Pont Neuf. C’est l’un des souvenirs artistiques qui m’a le plus marqué, un souvenir qui m’a accompagné de façon régulière : le jusqu’au-boutisme de cette œuvre fait d’elle la plus inspirante que j’aie pu contempler, pour aussi éphémère qu’elle fut », confie ce dernier, avant d’ajouter : « J’étais loin d’imaginer qu’un jour, l’opportunité me serait donnée de m’y associer jusqu’à ce que JR me lance cette invitation à lui rendre hommage. » Ici, il élabore une sorte de voile sonore déployé dans l’espace : « Mon intention est de sculpter une matière sonore à partir d’éléments électro-acoustiques, dont la portée minéralisera la structure de la Caverne de par son aspect monolithique et mystique ».

Eléa Jeanne Schmitter © Atelier JR JR et Thomas Bangalter Orly, 2026

Combien de personnes travaillent sur le projet ?

Près de 800 personnes (techniciens, ingénieurs, équipes de production et ouvriers compris) participeront à la mise en œuvre du projet. Sur site, les ambassadeurs Bloomberg Connects (appli gratuite qui propose des guides numériques officiels pour des musées, expositions et projets artistiques à travers le monde) assureront en continu l’accueil, l’orientation et la médiation auprès du public, 24h/24 pendant toute la durée de l’installation.

L’installation sera-t-elle respectueuse de l’environnement ?

Côté empreinte, le projet joue la carte légère. La structure gonflable se transporte compressée : quelques camions suffisent là où une construction classique aurait nécessité une véritable caravane de semi-remorques. Les matériaux viennent d’Europe, les toiles sont fabriquées et cousues en France, à la main, avec très peu de chutes. Les encres, à base d’eau, évitent solvants et vapeurs toxiques. Les plaques métalliques utilisées pour lester l’ensemble repartiront ensuite dans le circuit de réemploi, tandis que lumière et son seront loués et branchés sur le réseau (pas de générateurs rugissants, promis). Bref, beaucoup d’air, peu de gaspillage… même en version monumentale.

Courtesy Atelier JR © 2025 Atelier JR

Que deviendra l’œuvre après le 28 juin ?

Après le 28 juin, rideau. La Caverne sera démontée, mais pas jetée. Rien ne se perd, tout se transforme : JR envisage plusieurs suites possibles. L’installation pourrait être conservée pour de futures expos, ses matériaux réemployés pour d’autres structures gonflables ou recyclés intégralement à travers la filière textile. Décision finale annoncée avant l’ouverture. Même démontée, la Caverne continuera sa vie ailleurs.

Et aussi ?

En marge de La Caverne du Pont Neuf, JR investira aussi les murs de la galerie Perrotin, dans le Marais (dans le 3e), du 5 juin au 1er août. Pour cette cinquième exposition avec la galerie, l'artiste présentera un ensemble d’œuvres inédites qui prolongent, en espace clos, les recherches formelles engagées avec le projet Pont Neuf. L’accrochage mettra en lumière de nouvelles pièces issues de sa série Dé-compositions, où ce dernier explore la matérialité de l’image à travers des constructions photographiques en trois dimensions, inspirées des dioramas du XIXᵉ siècle.

Pour prolonger l’expérience au-delà du pont, un guide numérique officiel sera aussi mis en ligne sur Bloomberg Connects. L'occasion de plonger dans les entrailles du projet : coulisses, conversations avec JR et ses équipes, archives tirées de deux décennies de boulot. Le parcours reviendra aussi sur The Pont Neuf Wrapped de Christo et Jeanne-Claude, histoire d’ancrer l’hommage dans la mémoire longue du pont.