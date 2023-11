JR est de retour à l'Opéra Garnier ! Et une surprise hors norme vous attend ce dimanche...

La caverne II, le retour ! Alors qu'une nouvelle version de l'œuvre de JR habille désormais la façade de l’Opéra Garnier, la place entière sera animée ce dimanche 12 novembre par un spectacle hors norme et inédit, ouvert à tous. Orchestrée par l’artiste, avec l’ex-Daft Punk Thomas Bangalter à la musique et Damien Jalet à la chorégraphie, la performance réunira de nuit plus de 150 danseurs venus de toute l'Europe (dont la sublime danseuse étoile Amandine Albisson), entre 19h et 21h.

Pour l’occasion, la place de l’Opéra tout entière sera fermée à la circulation et deux représentations de la performance seront offertes aux passants. Le trompe-l’œil, au cœur du projet, sera ainsi transformé le temps d’une soirée en un immense rideau de scène, sur lequel on aperçoit déjà des traces d’empreintes de mains, réalisées par des volontaires ces dernières semaines au 19M. Une seule consigne : ramener sa lampe frontale (ou allumer le flash de son téléphone) pour illuminer collectivement le show et chacun des danseurs. Ça va être trop Minion !

Où ? place de l’Opéra, Paris 9e.

Quand ? dimanche 12 novembre 2023, de 19h à 21h.

Combien ? gratuit.