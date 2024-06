Jusqu’au 1er juillet, un chef californien met la Botte à ses pieds chez Scarpetta

Revoilà Robert Mendoza ! Le chef, passé par le Saint Sébastien et Vivant 2, retrouve Shirley Garrier et Mathieu Zouhairi de Social Food avec qui il avait fait Flor Cantina. Pour l'occasion, ils l’ont approvisionné en huile Ole Apia qu’ils viennent de lancer alors que Robert passe pour une semaine derrière les fourneaux de Scarpetta, la nouvelle adresse de Fabien Lombardi (Faggio). Armé de ses souvenirs de voyage et de bons produits, ce Californien propose un menu pan-italien qui fait salivarer : arancini et sauce piquante ; agnolotti ricotta-citron et anchois ; boulette en sauce, patate et petits pois… Comptez 55€ par personne pour le voyage transalpin qui va bien.

Où ? 72 rue Marguerite de Rochechouart, Paris 9e

Quand ? Jusqu’au 1er juillet au diner

Réservation ici