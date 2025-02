Kendrick Lamar et SZA seront cet été en concert commun à la Défense U Arena.

Après la mi-temps, une tournée commune à temps plein. Après avoir chanté hier soir deux morceaux communs (« Luther » et « All the Stars ») lors du « halftime show » du Superbowl, les deux étoiles américaines du rap et du RnB, Kendrick Lamar et SZA, ont annoncé leur passage en Europe dans le cadre de leur 'Grand National Tour'. Une tournée commune révélée en décembre qui ne comportait jusque-là que des dates nord-américaines. Et, parmi les 13 villes européennes traversées, le duo sera à Paris le 15 juillet 2025, à la Défense Arena.

Quelle setlist ?

Reste maintenant à savoir ce qu'ils ont imaginé pour ces concerts : outre les morceaux suscités, on devrait aussi entendre 30 For 30, titre paru sur la réédition du (déjà) classique SOS de SZA, sur lequel s’est invité Kendrick Lamar. Et, surtout, comment ne pas espérer un projet commun, qui prendrait la forme d’un accomplissement de plus d’une décennie de compagnonnage artistique, eux dont on rappelle qu’ils avaient été signés (SZA l'est toujours) au début des années 2010 par le label californien Top Dawg Entertainment. Bref, on a hâte, très hâte. Les 40 000 tickets du concert seront mis en vente en deux phases : d’abord, le jeudi 13 février à 9 h pour les préventes ; puis, le vendredi 14 février à 9 h pour les tickets classiques. Bonne chance.

Quand ? Mardi 15 juillet 2025.

Où ? Paris la Défense Arena, 92000 Nanterre.

Combien ? Ouverture de la billetterie ici le vendredi 14 février 2025.