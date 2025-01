En février, matez le Super Bowl dans la magistrale salle du Grand Rex, avec un concert de Kendrick Lamar !

Le 9 février, ce sera touchdown pour le Grand Rex ! Le mois prochain, la salle de cinéma nonagénaire du boulevard Poissonnière diffusera en direct pour la troisième fois le Super Bowl, la grande finale du championnat de football américain, qui aura cette année lieu au Caesars Superdome de La Nouvelle-Orléans.

Kendrick à la mi-temps !

Comme lors des éditions précédentes, les spectateurs seront invités à ramener leur fraise au Rex à 21h, soit bien en amont du coup d’envoi annoncé cette année pour 00h30. Cela laissera aux orgas le temps de chauffer les 2 400 fans répartis sur les trois étages de la salle, entre quiz, mise au clair des règles pour les bleus et mise à l’équerre des péripéties de la saison. Il sera aussi possible de choper de quoi manger – à la sauce US bien sûr – en attendant le coup d’envoi.

Et comme tous les ans – et sans doute davantage cette année –, le moment le plus attendu sera le concert de la mi-temps ! Car après Usher, c’est Kendrick Lamar, qui a roulé – en Buick GNX bien sûr – pendant tout 2024 sur Drake et le rap américain, qui officiera au mic. Et il faut bien reconnaître que voir cette perf sur l’écran de 25 mètres sur 11 du Grand Rex, ça s’annonce géant.

Quand ? dimanche 9 février 2025, à partir de 21h.

Où ? 1 boulevard Poissonnières, Paris 2e.

Combien ? de 24 € à 38 €. (Billetterie ici)