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Kill Bill comme vous ne l’avez jamais vu : le Grand Rex projette la version ultime en 70 mm

Les deux volets réunis dans le montage voulu par Quentin Tarantino pour 4 h 20 de vengeance !

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Kill Bill - The Bride - Uma Thurman
Foto: Miramax Film | Kill Bill - The Bride - Uma Thurman
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« La vengeance n’est jamais une ligne droite », disait Hattori Hanzo en kimono immaculé dans Kill Bill volume 1. Le Grand Rex ose donner tort au mythique forgeron joué par Sonny Chiba ! En effet, la plus somptueuse salle de Paris propose en ligne droite et à la suite les deux films Kill Bill pour une séance exceptionnelle. Attention, même si vous connaissez par cœur chaque coup de sabre du diptyque culte sorti en 2003 et 2004, vous ne pouvez pas rater ça ! 

Car voilà une version inédite intitulée « The Whole Bloody Affair » : un monument de 4 h20 présenté en glorieux 70 mm dans le montage voulu par ce grand malade de Quentin Tarantino avec même une scène supplémentaire ! Histoire d’aiguiser votre Tarentinomania, la séance va être précédée d’un mini-concert de 30 minutes avec les musiques les plus emblématiques du réalisateur de Pulp Fiction. Les places vont partir vite, soyez vifs comme la Mariée face aux Crazy 88 !

Quand ? Le 11 juillet de 14h à 20h20
Où ? Le Grand Rex, 1 bd Poissonnière, Paris 2e 
Réservation ici

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