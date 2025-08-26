La bibliothèque du Centre Pompidou inaugure enfin sa nouvelle adresse

C’est vrai que c’était la classe d’aller réviser ses partiels à Beaubourg. Orphelins de la Bibliothèque publique d’information (BPI), qui a dû quitter le Centre Pompidou en mars pour le laisser faire ses travaux, les étudiants (et les autres) pourront retrouver leurs habitudes dans l’immeuble Lumière, au 40 avenue des Terroirs-de-France dans le 12e.

Après six mois de déménagement (tous ces bouquins à transporter…), la BPI a inauguré lundi 25 août sa nouvelle adresse tout en verre à Bercy, qu’elle partage avec les archives du Centre Pompidou et la bibliothèque Kandinsky. La bibliothèque occupe les 2e et 3e étages de l’aile sud, sur une surface de 8 000 m2, environ 2 000 m2 de moins qu’au Centre Pompidou, selon Le Parisien.

Créée en 1977, la BPI est une bibliothèque de lecture publique unique en France : en accès libre, gratuit et sans inscription. Elle propose près de 500 000 documents (livres, revues, films, ressources numériques), 220 postes informatiques, une prog de conférences, débats et expositions, un espace jeux vidéo, un espace musique, un espace restauration… Et dans cette nouvelle adresse, c’est toujours non pour emporter votre café à votre poste de travail.

Quand ? lundi-vendredi (sauf mardi), 12h-22h ; samedi, dimanche et jours fériés, 11h-22h.

Où ? 40 avenue des Terroirs-de-France, Paris 12e.

Combien ? gratuit.