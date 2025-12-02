La Boss Lady Theodora met une partie de son dressing en vente sur Vinted

On dit que les vêtements conservent un peu de l’énergie de la personne qui les a portés. Alors si vous voulez devenir plus vite une Boss Lady, il ne faudra surtout pas manquer la vente du dressing de la nouvelle star de la musique française, Theodora.

“J’achète plus, j'designe”, disait-elle dans “Fashion Designa”. L’artiste a donc programmé une vente sur Vinted le dimanche 7 décembre à partir de midi, avec 29 pièces qui risquent de partir vite. Vous pouvez déjà faire vos repérages sur la page de Theodora sur le site de revente de vêtements.

Dans le dressing, on trouve par exemple une veste verte de chez Alpha Industries, un hoodie du designer parisien Rohan Mirza, un bonnet à son effigie, un vinyle dédicacé de sa mixtape Méga BBL, un t-shirt “bosslady” de chez Uniqlo, mais aussi des sacs à main ou encore cinq paires de chaussures (pointure 38), avec des prix allant de 5 à 55 euros. C'est le moment de caler une alarme sur son téléphone !

Quand ? dimanche 7 décembre à partir de 12h sur Vinted.