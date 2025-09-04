La Boule Rouge : nouvelle vie pour l’institution juive tunisienne du 9ᵉ

Sale rentrée pour Enrico Macias. D’abord son concert à Istanbul se voit annulé après ses déclarations sur Gaza et voilà que son restaurant fétiche à Paris a changé de main. La Boule Rouge, rutilante ambassade de la cuisine juive tunisienne pendant près de cinquante ans, n’a pas survécu à la disparition de Raymond Haddad, son taulier historique. Les repreneurs ? Émile Bonnin et Hugo Audoire, les capitaines de Tempête, le chouette bar à vins de la cour des Petites Écuries.

Diner avec les parents de ton date

Ils ont mis un sérieux coup de solennité dans la grande salle boisée aux miroirs gravés. Les banquettes rouges et le plafond à palmiers s’ornent désormais d’un bleu nuit distingué. La nouvelle équipe veut proposer ici un restaurant plus haut de gamme que le bar à vins, avec nappes blanches, bougies et un casting au diapason. On retrouve en cuisine Simon Andraca (ex-Deviant) et derrière la carte de cocktails, Adrien Moudoulaud (Bar Nouveau). Comme chantait Enrico : « Dis-moi que c’est le bonheur qui m’attend ».

Où ? 1 rue de la Boule-Rouge, Paris 9e

Quand ? À partir du 15 septembre