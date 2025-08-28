La course des garçons de café remet le couvert à Paris et s’ouvre au grand public !

Évènement emblématique de Paris, la course des garçons de café avait fait son retour en 2024 après treize ans d'absence. Cent ans après sa création, et avec les JO, c’était le moment de relancer cette course (dont une version jouable existe au musée des Arts forains) créée pour mettre en valeur les employé(e)s des bistrots parisiens, qui ont d’ailleurs demandé leur inscription sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité de l’Unesco (on a bien réussi à caser la baguette, donc bon).

Le départ de ce qui s'appelle désormais la “Course des cafés” sera donné depuis le parvis de l’Hôtel de Ville dimanche 21 septembre à 9h, avec quelque 400 garçon(ne)s de café en livrée qui s’affronteront sur un parcours de 3 km à travers le Marais. Les règles ? Ne jamais courir, et bien sûr ne rien renverser de son plateau sur lequel seront déposés café, croissant et verre d’eau !

Cette année, pour la première fois, une catégorie grand public est ouverte, avec un départ à 10h pour 150 Parisien(ne)s. La course est déjà complète, mais il reste des places chez les pros ! Sinon, vous pouvez regarder ça tranquillement depuis une terrasse de café du Marais…

Quand ? dimanche 21 septembre 2025, à 9h.

Où ? départ de l’Hôtel de Ville, puis à travers le Marais.

Combien ? gratuit.