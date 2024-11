La CREOLE organise une soirée pour soutenir le mouvement social en Martinique

Phare de la nuit parisienne avec ses soirées célébrant la fusion des cultures et des musiques, La CREOLE est de retour avec une nouvelle noce ce 16 novembre, de 20h30 à 1h, à la Fondation EDF dans le cadre de l’expo Danse la lumière. Au-delà d’une bande-son comme toujours splendide – on y croisera Bé. ou Franssouax –, le collectif brandit en plus la carte militante afin de soutenir le mouvement contre la vie chère en cours dans les territoires ultramarins et reversera tous les bénéfices à l’asso martiniquaise écologique et solidaire Lasotè. La CREOLE toujours plus haut dans notre estime.

Quand ? samedi 16 novembre, de 20h30 à 1h.

Où ? Fondation EDF, 6 rue Juliette-Récamier, Paris 7e.

Combien ? 8 € avec un soft.

A propos de la CREOLE

En janvier 2018, l’équipe de La CREOLE poussait pour la première fois la porte du Chinois à Montreuil, le club où a commencé l’aventure de l’une des soirées les plus courues de Paris. Six ans plus tard, le collectif mène un mouvement de fusion culturelle inédit dans les nuits parisiennes, en mettant la danse au centre avec une philosophie de métissage, tant au niveau du public que de la musique. Notre portrait.