La Fête du Pain fait son grand retour à la Cité Fertile

C’est pétri mon kiki pour la deuxième Fête du pain ! Comme l’année dernière, les hussards de la boulangerie bio, les parrains des levains nature, les meilleurs des meuniers d’Ile-de-France se retrouvent à la Cité fertile pour vous faire découvrir la diversité du pain artisanal et de ses bienfaits. Le tout, sous la houlette de Thomas Grunberg, trentenaire hyperactif, actuellement aux manettes de l'agence parisienne Gaudina, qui chapeaute notamment l’offre de restauration du festival We Love Green.

Un marché va réunir la fine fleur des boulangers de la région comme Terroirs d’avenir et Florent Toupin de Paris, le Fournil éphémère à Montreuil, mais aussi les pains tunisiens de Yemma ou les créations sans gluten de Chambelland. Pour multiplier les pains, il y a aussi un marché de troc de levain, des ateliers pratiques pour petits et grands et un four à bois disponible afin de cuire vos baguettes magiques. Tout ça sonorisé par le dub moelleux du High Bass Sound System.

© Romain Guittet

Inédit de cette deuxième édition, un banquet en six plats, réalisé à six mains par le boulanger Julien Cantenot et les chefs Martin Planchaud et Monika Varšavskaja autour du thème du pain et des céréales (50 € levain et vin compris). Avec, à croûter, bao farce scarmoza et pesto de menthe, fritti de courgette double panure, salade tomate et croûton, bread pudding… Le tout accompagné des vins nature sélectionnés par l'agence Soif. Et pour rester dans la gourmandise, un énorme petit-dej avec open pain est disponible chaque matin de 10h à midi.

Afin de nourrir – aussi – vos réflexions, la Fête du pain propose quatre tables rondes par jour avec des érudits de la mie comme l’historien américain Steven Kaplan, l’anthropologue Ouiza Galleze, la boulangère Aziza Gonon ou le sociologue Claude Fischler. Parmi les thématiques, des sujets aussi différents que la féminisation du métier, le totem colonial de la baguette ou l’avenir du pain en Méditerranée. Bref, voilà une fête engagée, populaire et gratuite. Ramenez vos miches !



Quoi ? Deuxième édition de la Fête du Pain.

Où ? 14 avenue Edouard-Vaillant, 93500 Pantin.

Quand ? Les 18 et 19 juin, de 10h à 20h.

Combien ? Entrée libre.