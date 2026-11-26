Et après les 9 000 tickets de son adidas arena vendus en un quart d’heure en 2024, La Fève devrait rapidement remplir l’Accor Arena.

Entre un premier album sorti le mois dernier, une release party à la Machine du Moulin Rouge et des dates en province bookées depuis des mois, bien des indices concordaient en vue d’une prochaine date parisienne de La Fève ! Depuis ce jeudi 18h, c’est officiel puisque le Fontenaisien, figure de la new wave du rap français, a annoncé un concert à l’Accor Arena le 11 décembre 2027.

Un sold out rapide à prévoir ?

Il y présentera Finis-les, ce pantagruélique disque de 23 morceaux sous prods trap, bien ego-tripé – aurait-il pu en être autrement avec un titre pareil ? –, le tout avec une guestlist intergénérationnelle où se côtoient Rim’K, Theodora, Bedry, 63KLUF, 1PLIKÉ140 et Flacko Cram.

Et même si la date paraît lointaine, on a une certitude : après les 9 000 tickets de son adidas arena vendus en un quart d’heure en 2024, La Fève devrait rapidement remplir l’Accor Arena – et peut-être plus qu’une.

Les préventes sont déjà accessibles et la billetterie ouvrira vendredi 27 novembre à 18h.

Quand ? le samedi 11 décembre 2027.

Où ? Accor Arena, 8 boulevard de Bercy, Paris 12e.