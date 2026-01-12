Inscrivez-vous
Actualités

La finale de la Coupe d’Afrique des nations diffusée sur écran géant au Grand Rex dimanche !

Ça se passera dans la nouvelle salle Infinite du cinéma, avec ses sièges tout confort et son bar !

Smael Bouaici
Promenade Art Déco
© Thomas Laconis / CC BY-SA 3.0
Qui sera sacré champion d’Afrique cette année ? La liste des prétendants s’est réduite après les quarts de finale du weekend, encore une fois très tendus. Entre vendredi et samedi, l’Algérie, le Mali, le Cameroun et la Côte d’Ivoire, tenante du titre, se sont fait sortir de la compétition avec plus ou moins d’éclat.

Restent en lice les Pharaons égyptiens, qui affronteront les Sénégalais mercredi 14 janvier à 18h, et le pays organisateur le Maroc, qui aura l’occasion de venger son voisin algérien face au Nigeria à partir de 20h. Des matchs qui seront bien sûr retransmis dans notre spot favori, la Tribune Barbès, mais pour la finale de dimanche, ce sera l’occasion de rêver plus grand puisqu’elle sera diffusée au Grand Rex !

C’est Iconic Club, déjà derrière la retransmission de l’Euro 2024 au Grand Rex, qui organise l’événement, en partenariat avec beIN Sports, le diffuseur officiel de cette Coupe d’Afrique des nations. La finale sera projetée dans la nouvelle salle premium du cinéma, la salle Infinite, ses 266 places, ses sièges tout confort, sa technologie de pointe – et son bar.

Quand ? dimanche 18 janvier 2026, à partir de 19h30.
Où ? Grand Rex, 1 boulevard Poissonnière, Paris 2e.
Combien ? 20 €, billetterie ici.

