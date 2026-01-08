On a trouvé le meilleur spot pour regarder les matchs de la CAN à Paris

Vendredi et samedi, ce sont les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations : préparez vos drapeaux !

Les choses sérieuses commencent ! Après des 8e tendus, notamment pour les Fennecs algériens passés in extremis face aux Congolais, voici venu le temps des quarts de finale de la CAN avec des affiches qui font saliver. Et c’est bien sûr dans le 18e arrondissement qu’on a trouvé le meilleur endroit pour voir les matchs avec la Tribune Barbès, installée dans un espace du centre culturel l'Union de la Jeunesse Internationale, au cœur de l’ancien magasin Tati.

Vendredi 9 janvier, le lieu, mené par l’équipe de la marque de mode Maison Château Rouge, (qui s'est récemment associée à Lacoste ou à Monoprix), retransmettra Mali-Sénégal à 17h, tandis que le pays hôte le Maroc affrontera le Cameroun à 20h lors d’un match qui s’annonce bouillant. Ce sera encore plus chaud le lendemain, avec d'abord l’Algérie, vainqueure en 2019, contre le Nigeria à 17h, avant le choc entre le champion d’Afrique en titre, la Côte d’Ivoire, face à la nation la plus titrée du continent l’Egypte à 20h.

Comme toujours, l’entrée est libre et sans réservation (venez tôt si vous voulez vous assurer une place assise), avec des boissons signées Château Rouge Food Market et des sandwichs préparés par le comptoir de la rue Notre-Dame-de-Nazareth Midnight Club.

Quand ? Vendredi 9 et samedi 10 janvier, à partir de 16h30.

Où ? 2-4 boulevard Rochechouart, Paris 18e.

Combien ? entrée libre.