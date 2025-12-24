Où regarder les matchs de la Coupe d’Afrique des nations de football à Paris ?

Qui succédera à la Côte d’Ivoire, miraculeux vainqueur de l’édition 2023 de la Coupe d’Afrique des nations ? La phase de poules a démarré le 21 décembre dernier, et la compétition, accueillie en dernière minute par le Maroc après la défection de la Guinée, s’étendra jusqu’au 18 janvier, date de la finale à Rabat.

D’ici là, il y a une cinquantaine de matchs à mater, et on a repéré pour vous les meilleurs spots pour vibrer entre fans de football et de culture – en dehors des bars sportifs où les matchs seront aussi retransmis.

- L’Union de la Jeunesse Internationale

Au cœur de l’ancien Tati Barbès, l'Union de la Jeunesse Internationale, le lieu culturel mené par l’équipe de la marque Maison Château Rouge, retransmet évidemment les matchs de la CAN dans sa “Tribune Barbès”. A venir, Maroc-Mali le 26, Nigeria-Tunisie le 27 ou encore Algérie-Burkina et le choc Côte d’Ivoire-Cameroun le 28 décembre.

Où ? 2-4 boulevard Rochechouart, Paris 18e.

Combien ? entrée libre.

- La Maison de la Conversation

Installée au rez-de-chaussée de l’immeuble du groupe Combat (Nova, Les Inrocks, Rock en Seine…), la Maison de la Conversation s’associe à Afro FC et BeIN Sports pour diffuser la CAN même pendant sa fermeture hivernale. Au programme les jours de match, de 15h à 23h, projection de films et séries africaines, DJ sets, poulet braisé et cris enflammés !

Où ? 10 rue Grimaud Paris 18e.

Combien ? 10 €.

- La Communale Saint-Ouen

Installée depuis un an dans le quartier des Docks à Saint-Ouen, le lieu de vie culturel et culinaire la Communale diffusera tous les matchs de la CAN dans son Estaminet des Sports. Clairement un bon plan pour traîner avant et après le match dans un des multiples espaces de cette giga-halle. Ce qui est sûr, ce que vous n’y mourrez pas de faim.

Où ? 10 bis rue de l'Hippodrome, 93400 Saint-Ouen.

Combien ? entrée libre.

- Le 211

Au 211, dans le parc de la Villette, c’est Afrikashine qui gère la télécommande ! Du 21 décembre au 18 janvier, le collectif organise six journées spéciales “Watch la CAN”. Au programme, DJ sets, talks, petits jeux pimentés et diffusion des matchs les plus bouillants. Et ce vendredi 26 décembre, après Maroc-Mali, Afrikashine enchaîne direct avec sa Jersey Party pour danser jusqu'à 5h avec son plus beau maillot sur le dos !

Où ? 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Combien ? 10 €.