La Gaîté Lyrique rouvre enfin ses portes après six mois de silence

Des nouvelles nous proviennent de la Gaîté Lyrique, et elles sont bonnes ! Après six mois de silence, la salle culturelle du 3e arrondissement s’apprête enfin à rouvrir ses portes. Occupée pendant trois mois par le Collectif des Jeunes du Parc de Belleville, venus réclamer des droits et une meilleure reconnaissance institutionnelle, la Gaîté a ensuite été plongée dans une fermeture administrative. En mai dernier, l’avenir du lieu semblait même gravement compromis : la mairie de Paris évoquait une fermeture définitive, pointant des tensions budgétaires chroniques et une absence de projet viable à long terme. Une annonce qui avait mis en émoi le monde de la culture indé, tant la Gaîté Lyrique incarne depuis plus de dix ans une scène innovante, inclusive et tournée vers les esthétiques numériques et les musiques émergentes.

Un retour en fanfare orchestré par Grünt et la scène rap consciente

Mais coup de théâtre (et de joie) : la Gaîté vient d’annoncer sa réouverture pour le mardi 17 juin. Et ce come-back ne se fera pas en catimini. Intégrée à la Paris Music Week, cette relance sera haute-patronnée par Grünt, le média rap indé bien connu pour ses freestyles captés dans des lieux improbables et son flair pour dénicher la relève. Sur la brochure, on découvre une affiche de rimeurs solides, pas fâchés avec la conscience politique : le vétéran Médine, le Nordiste BEN PLG ou encore le plus mélodique Edge.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Grünt (@gruntluv)

Et parce que Grünt restera toujours Grünt, le line-up s’ouvre aussi à la nouveauté : ils ont convié Sydo, une jeune pousse à la plume déjà bien affûtée, qui s’est fait remarquer avec quelques titres sensibles et bien produits. Les tickets sont en vente au prix unique de 15 €. Et pour boucler la boucle solidaire, l’intégralité des fonds récoltés sera reversée à la Gaîté Lyrique, pour soutenir cette renaissance attendue comme un beat au milieu d’un couplet.