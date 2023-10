La librairie féministe et LGBTQIA+ Violette & Co rouvre dans un espace de 150 mètres carrés

© Violette and Co

Nouveau chapitre pour Violette & Co ! Un an et demi après la fermeture de son antre rue de Charonne, suite aux départs des fondatrices Catherine Florian et Christine Lemoine, la pionnière librairie féministe, lesbienne et LGBTQIA+ a ouvert ses nouveaux rayonnages vendredi dernier, un peu plus loin dans le 11e arrondissement, au 52 rue Jean-Pierre Timbaud.

© Violette and Co

Derrière cette reprise, on retrouve trois anciennes habituées, Lucile Regourd, Oliva Sanchez et Loïse Tachon, qui ont fait le choix de se réunir sous la structure coopérative de Violette & Co. Adoubées par les fondatrices, elles ont annoncé vouloir poursuivre le sacerdoce et la ligne arc-en-ciel de leurs aïeules. A un détail près : elles disposent désormais d’un espace de quasi 150 mètres carrés (80 en rez-de-chaussée et 65 en sous-sol) avec un vrai café-resto, pour une ambiance de lieu de vie davantage marquée par l’idée de créer un lieu de rencontres, de refuge et de mise en lumières des milieux féministes, lesbiens et queer.

© Violette and Co

Côté catalogue, si elles visent toujours à couvrir le plus finement possible toutes ces thématiques, tous styles d’écriture confondus, les nouvelles libraires ont aussi pour but de « considérablement augmenter les rayons BD, manga et jeunesse […], [et] avoir une sélection de livres en anglais et en espagnol », comme évoqué au média lesbien Jeanne. En ce qui concerne le nouvel espace café, un petit coup d’œil au programme du week-end d’inauguration permet de saisir l’ambition. A la volée ? L’avant-première du nouveau court-métrage féministe de Céline Sciamma, de la street food mexicaine chantournée par Chulita, des lectures de textes féministes, lesbiens et queer…

Quand ? Ouvert du mardi au samedi, 10h30 à 19h30.

Où ? 52 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e

A la recherche d’une librairie ?

