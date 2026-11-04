La marque de mode parisienne Coperni baisse le rideau

Robe en spray, sac fait à 99 % d'air ou chien-robot sur le catwalk : Coperni aura marqué l’histoire de la mode.

C’est fini pour la marque de mode Coperni. Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer, cofondateurs de la maison de prêt-à-porter et d'accessoires en 2013, ont annoncé le 4 novembre « avec une profonde tristesse » la cession d’activité de la marque, empêtrée depuis plusieurs mois dans un conflit avec son actionnaire et distributeur Tomorrow, qui lui avait valu d’être placée en redressement judiciaire.

Dans leur message sur Instagram, Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer ont remercié leurs équipes et leurs partenaires pour « huit années incroyables », qui ont vu Coperni marquer l’histoire de la mode avec son esprit d’innovation, entre la robe en spray portée par Bella Hadid, le sac Swipe fait à 99 % d'air, un tournoi de jeux vidéo, un défilé à Disneyland ou un chien-robot lors d’un défilé à Chaillot pour la Fashion Week.