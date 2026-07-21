La marque de skincare à petits prix The Ordinary va ouvrir sa première boutique à Paris

Une boutique de 16 m2 où l’on retrouvera les fameuses boîtes blanches de la marque, avec leur packaging purement informatif sur la composition des produits.

Peu conventionnelle dans le monde des cosmétiques, la marque canadienne The Ordinary s’est donné pour mission d’offrir des bons produits de soin de la peau à bon prix, sans (trop) miser sur le marketing. Après un pop-up dans le Marais en mai, “le Supermargé”, qui dénonçait les marges des leaders du secteur, The Ordinary ouvre sa première boutique à Paris, au 40 rue Vieille-du-Temple dans le 4e arrondissement, à partir du 29 juillet.

Une boutique à son image, dans un format intimiste de 16 m2, où l’on retrouvera sur les étagères les fameuses boîtes blanches de la marque, avec leur packaging purement informatif sur la composition des produits. On pourra également y trouver une sélection de produits NIOD, une autre marque du groupe DECIEM, qui “s’inspire de l’industrie technologique et s’appuie sur des innovations de pointe pour optimiser la santé de la peau”.

Il faudra attendre le mois de septembre pour profiter du service “Ask Our Experts” (accessible sans rendez-vous) permettant d’être conseillé pour la construction d’une routine skincare sur mesure.

Où ? 40 rue Vieille-du-Temple, Paris 4e.

Quand ? à partir 29 juillet 2026, du lundi au dimanche, 11h–19h.