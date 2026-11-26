Trois jours de conversations, de rencontres et d’animations autour du basket, avec des légendes de la NBA.

Après avoir posé sa Summer House en août dernier au Palais Brongniart, la NBA fait son retour à Paris avec une maison d’hiver dans le Marais, la NBA House Paris 2027, du mardi 12 au jeudi 14 janvier, en amont du NBA Paris Game qui opposera les New Orleans Pelicans aux San Antonio Spurs le 14 janvier à l’Accor Arena.

LA NBA a cette fois installé son espace au 13-15, rue du Pont-aux-Choux, pour trois jours d’animations sur deux étages entre basketball, mode, musique, art, en présence d’anciens joueurs, influenceurs et personnalités des médias et de la culture.

Cette édition 2027 de la NBA House propose aussi un nouveau format avec une programmation de conversations. Chaque journée aura son thème, entre mise à l’honneur du patrimoine basket parisien, liens avec la mode, la photo et la musique, ou innovation et avenir du sport. Parmi les thèmes des tables rondes déjà annoncés : « Pourquoi le basket s’épanouit à Paris » ; « Basketball, mode et identité » ; « A travers l’objectif : capturer la culture NBA » ou encore « L’avenir du basketball français ». Tout un programme, disponible et réservable (pour 10 €) sur cette page.

Bien sûr, on pourra aussi se prendre en photo avec le trophée Larry O’Brien et faire le plein de merch NBA dans les espaces dédiés : nul doute qu’ils ont prévu un gros stock de maillots Wembanyama après son début de saison canon.

Quand ? Du 12 au 14 janvier 2027.

Où ? 13-15, rue du Pont aux Choux, Paris 3e.

Combien ? 10 €.