La plus grande salle d'escalade de bloc de Paris vient d'ouvrir dans le 14e arrondissement

Avec 3 millions de grimpeurs réguliers en France et un secteur qui affiche +10 % d'ouvertures de salles chaque année, le bloc a la cote, notamment à Paris, où la plus grande salle d'escalade de bloc de la capitale vient d’ouvrir dans le 14e arrondissement.

Installée au niveau -1 des Ateliers Gaîté, Climb World propose 2 800 m² dédiés à la grimpe. Au programme : 35 secteurs aux profils variés – dalles, dévers, toit –, régulièrement renouvelés. Côté équipements, la salle abrite la seule Kilterboard XL de Paris, un mur connecté et inclinable de 0 à 70° qui donne accès à des milliers de blocs créés par une communauté mondiale. Un espace training, fitness et yoga est aussi dispo.

Evidemment, c’est plus qu’un club d’escalade, avec un bar pour se poser autour d’un café de spécialité ou d’une bière artisanale pour un décrassage soigné.

Où ? Ateliers Gaîté, 80 avenue du Maine, Paris 14e.

Quand ? 7-23h la semaine, 9-23h le week-end.

Combien ? 16 € la séance à l’unité.