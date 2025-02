L’un des collectifs hip-hop les plus sexy de Paris organise une soirée dans… une salle d’escalade

C’est ce qu’on appelle une block party, dans tous les sens du terme ! Dans la foulée de ses soirées dans des hangars et d’un Nouvel An au Point FMR, le collectif hip-hop Savage ouvre une nouvelle voie en organisant ce samedi 22 février une sauterie à l’Antrebloc, une salle d’escalade dont les murs, déjà secoués par des collectifs comme Microclimat ou Amusez-Vous, crèchent du côté de Villejuif.

Dans tous les coins, du hip-hop

Pour sonoriser cette Savage Climbers, le collectif a formé une cordée d’une petite dizaine d’artistes crapahutant dans tous les coins du hip-hop, des musiques afro-caribéennes et au-delà. Parmi eux, on repère Missy Da Kunt, moult fois vue à La CREOLE ; le producteur/compositeur Roi Luis, moitié de feu le duo Sancho et Pancho ; ou encore Klemee, meneuse des soirées Energy.

Outre les DJ sets, le flyer signale des concerts avec notamment la venue du rappeur-producteur d’Évry Furlax, dont l’univers ultra-aventureux aux refs spatiales – ah, ces pochettes ! – collera parfaitement à l’ambiance de la soirée.

La possibilité de grimper



Petit briefing de sécurité avant de vous laisser : il y aura de quoi manger et s’occuper entre deux pas de danse, avec des ateliers de peinture sur corps et des massages – et vous aurez même la possibilité de grimper. Par contre, pour les habitués des block parties (celles dans les hangars) du collectif : vous ne pourrez pas vous radiner avec vos propres bouteilles. Mais il y a un bar à l’Antrebloc, et s’il y a trop de queue, il reste l’ivresse de la montée !