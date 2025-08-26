La plus grosse compétition de skate du monde arrive à Roland-Garros

Le 11 octobre, si vous ne voyez que des planches abandonnées dans les skateparks parisiens, ne vous étonnez pas ; ils sont tous à Roland-Garros pour assister à l’étape française de la SLS (pour Street League Skateboarding), la référence absolue des compétitions de street skate.

Il y a quinze ans, le skater Rob Dyrdek a l’idée de lancer une compétition sur un circuit qui reproduirait les obstacles qu’on peut trouver dans la rue : barrières, marches, gaps… Pas de concept compliqué : une tentative par obstacle et que le meilleur trick gagne ! Evidemment, ça cartonne, et pour la seule étape en Europe de la tournée SLS, Roland-Garros a dû pousser les murs avec une jauge augmentée de 50 %, à 9 000 personnes, pour le court Suzanne-Lenglen.

A quoi s’attendre ? A du gros son dans les enceintes, des écrans géants, et une foule au taquet qui hurle à chaque figure réussie. Il y aura aussi un village avec des animations et des démos de para-skate qui vous font vous faire changer de perspective sur la vie. Bref, c’est l’événement skate de l’année à Paris, et les places partent très vite !

Quand ? le 11 octobre 2025, à partir de 12h.

Où ? Roland-Garros, 2 avenue Gordon-Bennett, Paris 16e..

Combien ? de 45 à 220 €.