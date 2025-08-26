Paris

La plus grosse compétition de skate du monde arrive à Roland-Garros

9 000 personnes sont attendues pour voir les meilleurs skaters de la planète.

Écrit par
Smael Bouaici
SLS Paris
SLS
Le 11 octobre, si vous ne voyez que des planches abandonnées dans les skateparks parisiens, ne vous étonnez pas ; ils sont tous à Roland-Garros pour assister à l’étape française de la SLS (pour Street League Skateboarding), la référence absolue des compétitions de street skate.

Il y a quinze ans, le skater Rob Dyrdek a l’idée de lancer une compétition sur un circuit qui reproduirait les obstacles qu’on peut trouver dans la rue : barrières, marches, gaps… Pas de concept compliqué : une tentative par obstacle et que le meilleur trick gagne ! Evidemment, ça cartonne, et pour la seule étape en Europe de la tournée SLS, Roland-Garros a dû pousser les murs avec une jauge augmentée de 50 %, à 9 000 personnes, pour le court Suzanne-Lenglen.

A quoi s’attendre ? A du gros son dans les enceintes, des écrans géants, et une foule au taquet qui hurle à chaque figure réussie. Il y aura aussi un village avec des animations et des démos de para-skate qui vous font vous faire changer de perspective sur la vie. Bref, c’est l’événement skate de l’année à Paris, et les places partent très vite !

Quand ? le 11 octobre 2025, à partir de 12h.
Où ? Roland-Garros, 2 avenue Gordon-Bennett, Paris 16e..
Combien ? de 45 à 220 €.

