La première grande rétrospective européenne consacrée à Virgil Abloh aura lieu au Grand Palais

Du 30 septembre au 10 octobre 2025, le Grand Palais prêtera ses volumes à Virgil Abloh: The Codes, première rétrospective européenne d’ampleur consacrée à l’œuvre de Virgil Abloh (1980-2021). Pensée par les Archives Virgil Abloh™, en partenariat avec Nike, cette exposition revient sur près de vingt années d’une création traversant les disciplines et les supports.

Les “codes” de Virgil Abloh mis en lumière à travers 20 000 pièces

Dans une version étendue de l’exposition présentée en 2022, le commissariat confié à Chloe Sultan et Mahfuz Sultan orchestre une plongée dans les archives du créateur : 20 000 pièces réunies (vêtements, sneakers, croquis, objets, prototypes, fragments de bibliothèque) pour rendre lisible ce que Virgil Abloh appelait ses “codes”. Des principes de conception qui irriguent son travail, qu’il s’agisse de mode, d’architecture, de musique ou de publicité, et qui dessinent une vision profondément collaborative et transversale du geste créatif. « Les Codes sont l’âme de l’héritage de Virgil ; ils sont au cœur des Archives. Ils racontent l’intention créative et la pratique archivistique qui ont façonné l’identité de Virgil. Ils nous guident, nous rappelant que la collectivité et l’accessibilité doivent être au cœur de nos collaborations et de nos expressions. C’est ainsi que nous perpétuons son héritage », souligne Athiththan Selvendran, directeur de la création de la Fondation Virgil Abloh et directeur de l’exploitation de Virgil Abloh Securities.

Un programme public pour prolonger l’exposition et son message

En parallèle, un programme public donnera voix à cette pensée ouverte : ateliers, performances, projections et discussions viendront prolonger l’exposition. « Cette exposition n’est que le début de notre travail visant à partager l’héritage et les principes de Virgil avec la communauté créative et le monde entier. Partager sa collection personnelle, ses projets inachevés et ses œuvres majeures avec le public est une façon exceptionnelle de célébrer l’héritage de Virgil et son engagement à rendre l’information accessible et collaborative. Grâce aux Archives, Virgil continuera à vivre comme une source d’inspiration et un phare de savoir créatif », déclare Shannon Abloh, fondatrice et présidente de la Fondation Virgil Abloh, également à la tête de Virgil Abloh Securities.

Porté par la Fondation Virgil Abloh - émanation philanthropique de Virgil Abloh Securities - l’événement s’inscrit dans une démarche plus large : défendre l’accessibilité du savoir, promouvoir la diversité dans les industries créatives et faire vivre, au-delà de l’objet, les principes d’une œuvre qui se voulait mouvement.