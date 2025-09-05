La rentrée est trop dure ? Repartez en voyage avec le Cambridge Public House

Pendant trois jours, le bar à cocktails du Marais invite des mixologues du monde entier à l’occasion de ses Cambridge Global Series

Pour la 3ᵉ année, Hyacinthe Lescoët et l’équipe du Cambridge Public House organisent les Cambridge Global Series, un mini-festival de mixologie où neuf cadors des shakers du monde entier viennent montrer leur savoir-faire (et leur volonté de rendre le cocktail plus durable) derrière le comptoir de l’institution du Marais.

Le casting donne l’impression de feuilleter le passeport de Taylor Swift. Le dimanche 7, on part à Hong Kong avec Ezra Star du Mostly Harmless ; puis à San Francisco avec Josh Harris du Trick Dog pour finir en Colombie avec Naranjo Valeria. Le lundi 8, le voyage débute à Sydney et Evan Stroeve du bar The Waratah ; avant Berlin avec Ruben Neideck (Velvet) et enfin Lima avec Gabriela Leon du Lady Bee. Et, le mardi 9, Tomek Malek du Donkey Shoe vous emmène à Varsovie, Kaitlin Wilkes de l’ADA Coleman Project à Édimbourg et Benji Cavagna du 1930 clôt le périple à Milan ! Ouf. Attention, chaque service ne dure qu’une heure et demie, entre 17 h et 20 h 30, il va falloir bien viser.

Enfin, fidèles à la tradition du Cambridge d’associer shaker et cerveau, ces Global Series proposent aussi, le lundi après-midi, deux tables rondes (gratuites mais sur inscription) autour de l’engagement environnemental et éducatif du monde du cocktail.

Quand ? du 7 au 9 septembre

Où ? 8 rue de Poitou Paris 3e

inscription ici

