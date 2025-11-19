Cette rue du 3e arrondissement de Paris vient d'être classée parmi les 15 plus cool du monde

Planquée dans le 3ᵉ arrondissement, cette rue parisienne vient d’entrer dans le classement des 31 rues les plus cool du monde de Time Out. Et on vous explique pourquoi elle fait autant parler d’elle.

Après Ménilmontant, c’est au tour du Marais de recevoir les honneurs en plaçant la rue des Gravilliers dans le classement des rues les plus cool du monde par Time Out. Cette étroite rue, l’une des plus vieilles de Paris – elle existe depuis au moins le XIIIᵉ siècle – vient se poser à la 13e place d’un classement dominé par la bouillonnante Rua do Senado, à Rio de Janeiro.

La rue des Gravilliers réunit tout ce qui se fait de beau et de bon dans le quartier : des cantines asiatiques (comme Jixiao’s Buns), des nouveaux restos à la mode (comme Finka, Mischief et Derrière), des galeries d’art (comme Balice Hertlin et PACT), mais aussi les délicieux fromages de Taka & Vermo et les pains au levain de Sain.

Il vous en faut plus ? C’est aussi la rue de Datil, le resto de Manon Fleury, Time Out Food & Drink Award 2024 du Meilleur Restaurant, et du bar à cocktails le Spootnik. Difficile de faire plus cool que ça.

Sur le podium mondial, derrière Rio, on retrouve Osaka et Orange Street, puis Porto et sa Rua do Bonjardim. Pour découvrir le classement en totalité et préparer votre prochain voyage (ou vous souvenir du dernier), c’est par ici !