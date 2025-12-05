La rue du Nil lance son marché de Noël avec un casting en or

Une journée de shopping et de gourmandise signée Frenchie, Plaq, Terroirs d’Avenirs et l’Arbre à Café !

La courte rue du Nil, chargée de commerces et de restaurants comme une felouque de touristes, aurait pu concourir parmi les rues les plus cool du monde ! Après une fête de la musique enflammée cet été, les enseignes de la rue s’allient de nouveau pour un marché de Noël artisanal bien choucard. Terroirs d’Avenirs, Frenchie, Plaq et l’Arbre à Café vont sortir des étals chargés de belles choses à offrir : fromages suisses de la laiterie Orsières, céramiques Nalu, douceurs Petrossian mais aussi merch Frenchie, lingerie Maud & Marjorie ou chocolats Plaq.

Comme dans tout bon marché de Noël qui se respecte, pas question de vous laisser mourir de faim avec, au menu, des sausage rolls, des bagels, des huîtres, du jambon Kintoa et le fameux greenchaud, un mélange de chocolat chaud et de Chartreuse qui devrait vous réchauffer pour la journée.

Quand ? le 13 décembre à partir de midi

