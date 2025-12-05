Inscrivez-vous
Language:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

La rue du Nil lance son marché de Noël avec un casting en or

Une journée de shopping et de gourmandise signée Frenchie, Plaq, Terroirs d’Avenirs et l’Arbre à Café !

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Rue du Nil
© Mbzt CC BY SA 4.0
Publicité

La courte rue du Nil, chargée de commerces et de restaurants comme une felouque de touristes, aurait pu concourir parmi les rues les plus cool du monde ! Après une fête de la musique enflammée cet été, les enseignes de la rue s’allient de nouveau pour un marché de Noël artisanal bien choucard. Terroirs d’Avenirs, Frenchie, Plaq et l’Arbre à Café vont sortir des étals chargés de belles choses à offrir : fromages suisses de la laiterie Orsières, céramiques Nalu, douceurs Petrossian mais aussi merch Frenchie, lingerie Maud & Marjorie ou chocolats Plaq.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Frenchie (@frenchieruedunil)

Comme dans tout bon marché de Noël qui se respecte, pas question de vous laisser mourir de faim avec, au menu, des sausage rolls, des bagels, des huîtres, du jambon Kintoa et le fameux greenchaud, un mélange de chocolat chaud et de Chartreuse qui devrait vous réchauffer pour la journée.

Quand ? le 13 décembre à partir de midi

Et par ici pour d’autres marchés de Noël

Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Publicité
Back to Top

A propos de nous

Nous contacter

L'offre Time Out

Plan du site
© 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.