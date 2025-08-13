La Seine est devenue plus propre, ce sont les poissons qui le disent

Plus de 50 000 personnes ont barboté dans la Seine sur les trois sites de baignade ouverts en juillet. Et si vous n’êtes pas encore prêt à vous jeter à l’eau, les poissons, eux, semblent au courant que le fleuve s’est assaini.

Selon le recensement annuel des poissons commandé par le Siaap (Syndicat d’assainissement des eaux usées de l’agglomération parisienne), dévoilé fin juillet, il y a aujourd’hui entre 35 et 40 espèces dans la Seine et la Marne, soit deux fois plus qu’il y a trente ans. Et dix fois plus que dans les années 70, où l’on recensait à peine trois espèces, toujours selon le Siaap.

L’équipe d’hydrobiologistes a notamment trouvé un chabot, un petit poisson (bien réel) qui ne survit que dans des eaux de bonne qualité. Autre signe positif, les brochets aussi sont revenus dans le game de la Seine parisienne. En revanche, toujours pas de requin.