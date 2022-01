La team des Grands Voisins va occuper une nouvelle friche dans le 12e

© Yes We Camp

C'est un lieu qu'on suit à la trace depuis longtemps, encore sans nom, encore en gestation mais dont la filiation avec les Grands Voisins charrie forcément de folles attentes. On avait d'abord rapporté au tout début de l'été que la coalition formée de Plateau Urbain, Yes We Camp, Coup de pousses, Ancoats et Aurore avait remporté un appel d’offres pour occuper une partie des 80 hectares de la ZAC de Bercy-Charenton dans le 12e. Et si les plus chanceux ont furtivement pu apercevoir le lieu à l'occasion de la Nuit Blanche, il faudra attendre le printemps 2022 pour l'ouverture plus pérenne.

Faisons un petit récap pour que tout le monde soit à niveau. Déjà, l'une des spécificités de cet espace touche à son aspect extensible, passant de 3 000 mètres carrés dévoilés en octobre à au moins 9 000 mètres carrés, voire beaucoup plus dans le futur. On débarque dans un lieu bien connu des excités de la malléole puisqu'il prend en partie place sur feu Dehors Brut. Mais attention, rien ne sera pareil.

© Yes We Camp

Lien de parenté oblige, il empruntera à l'atmosphère « conviviale et sociale des Grands Voisins », comme nous l’explique Axel Henry, chargé de la communication. Des relations étroites seront établies avec les deux centres d'hébergement de l'association Aurore, situés juste en face. Mais là où ce nouvel espace différera sans doute du grand frère du 14e et rappellera davantage Vive les Groues, l'autre espace Yes We Camp planqué à Nanterre, c'est dans son caractère plus ouvert, plus vert.

« L'idée est d'exploiter au maximum les espaces, d'avoir une grosse friche avec plein d'installations, une programmation culturelle, des yourtes, avec peut-être le premier camping urbain de Paris, et des barbecues en libre-service au milieu des jardins », détaille Axel Henry. Car oui, l'un des points d'attraction de ce petit nouveau devrait être son jardin urbain, avec le but assez clair « d'être une plateforme pour plein de gens qui font de l'agriculture urbaine, qui touchent aux abeilles et font des ateliers de jardinage ». Des promesses à découvrir IRL au printemps. De quoi, d’ici là, échafauder plein de plans dans vos têtes.

Quand ? Ouverture prévue au printemps 2022

Où ? 22 boulevard Poniatowski, 12e