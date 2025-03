Lady Gaga annonce trois concerts à Paris

Voilà une info dont on est complètement gaga (oh oh). Dans une publication Insta sortie ce midi, Lady Gaga a dévoilé les dates de son Mayhem Ball, une tournée mondiale hérissée de dix-sept dates dont trois auront lieu à l’Accor Arena les 17, 18 et 20 novembre 2025.

Pour présenter son dernier album

Des concerts qui feront suite à son passage lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux, durant lesquels elle présentera son dernier disque « Mayhem ». Sur ce disque sorti début mars, on croise notamment deux feats majeurs : Die with a smile avec Bruno Mars et Killah, avec le Français Gesaffelstein. Les places seront mises en vente le jeudi 3 avril à midi. Bonne chance !

Quand ? Les 17, 18 et 20 novembre 2025.

Où ? Accor Arena, 8 boulevard de Bercy, Paris 12e.

Combien ? Mise en vente des billets le jeudi 3 avril 2025, à midi. Le prix des billets n'a pas encore été communiqué.