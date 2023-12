Lana Del Rey ouvrira le festival Rock en Seine pour son unique date française en 2024

Lana Del Seine ! Dans le sillage d’une première annonce aux accents (trop ?) nostalgiques, Rock en Seine frappe fort en attirant l'icône de la pop contemporaine Lana Del Rey. Annoncée le mercredi 21 août, l’Américaine ouvrira la 20e noce clodoaldienne (c’est un vrai mot), un an après un autre lancement grandiloquent confié à Billie Eilish. Ce sera son unique date française de l’année.

Dix ans après

Dix ans après, l’Américaine revient à Rock en Seine pour présenter son dixième album Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, une fresque vertigineuse ensemencée de ballades guidées par sa voix et son interprétations 24 carats, de mille touches de piano, de gospel ou de folk. Après avoir séduit tout Paname à l’Olympia en juillet dernier, on est impatient de voir ce que ça va donner sur la gigantesque main stage du domaine de Saint-Cloud.

Dans le reste de la prog

Il y a quelques jours, Rock en Seine a donc lâché une première bordée de 16 blazes ascendant rock et électronique, dans une ambiance retour aux sources. On découvrait en file indienne : LCD Soundsystem, PJ Harvey, The Kills, The Offspring, The Hives, Jungle, Blonde Redhead, Massive Attack, Soulwax. Un tableau réactualisé avec les venues de Måneskin, groupe de rock made in Italie gaulé pour les stades, l’hyperactif homme-machine Fred Again… , The Smile, nouveau projet post-punk arty du jeunot Thom Yorke, ou la nouvelle héroïne de la pop hexagonale Zaho de Sagazan. Voilà pour les premiers travaux.

Quand ? Du 21 au 25 août 2024

Où ? Domaine de Saint-Cloud, 1 avenue de la Grille d'Honneur, 92210 Saint-Cloud

Combien ? selon les jours et forfaits (billetterie ici).