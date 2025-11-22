L’ancien chef du Dauphin revient de New York pour un dîner exclusif chez Cravan

Aux fourneaux du Dauphin pendant une décennie, le chef bordelais Mathieu Canet a repris, depuis trois mois, Food, une ancienne cantine d’artistes au cœur de Manhattan. Autant dire que ses apparitions parisiennes vont se faire rares ! Voilà donc une excellente raison de réserver fissa une place pour son dîner prévu le 25 novembre au 3ᵉ étage de Cravan, dans la série des résidences In Good Company.

© DR

Il va proposer un repas en cinq levées (100 €) où il va déployer sa vision de la cuisine, référencée, technique et rassurante. Au menu : radicchio de Trévise et bellota ; saint-jacques crues et topinambours ; pommes de terre amandines au tourteau ; joue de bœuf confite ; ricotta et pomelos… Le tout accompagné des élégants cocktails signés Franck Audoux, comme ce Cambon (whisky, tonic water, jus de câpre) ou un solide Boulevardier.

Quand ? mardi 25 novembre

Où ? 165 bd Saint-Germain, Paris 6ᵉ

Réservation ici