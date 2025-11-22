Paris

L’ancien chef du Dauphin revient de New York pour un dîner exclusif chez Cravan

Mathieu Canet va cuisiner un repas en cinq levées accompagné des cocktails de Franck Audoux.

Antoine Besse
Antoine Besse
salle de restaurant
© Cravan
Aux fourneaux du Dauphin pendant une décennie, le chef bordelais Mathieu Canet a repris, depuis trois mois, Food, une ancienne cantine d’artistes au cœur de Manhattan. Autant dire que ses apparitions parisiennes vont se faire rares ! Voilà donc une excellente raison de réserver fissa une place pour son dîner prévu le 25 novembre au 3ᵉ étage de Cravan, dans la série des résidences In Good Company.

Food à New York
© DR

Il va proposer un repas en cinq levées (100 €) où il va déployer sa vision de la cuisine, référencée, technique et rassurante. Au menu : radicchio de Trévise et bellota ; saint-jacques crues et topinambours ; pommes de terre amandines au tourteau ; joue de bœuf confite ; ricotta et pomelos… Le tout accompagné des élégants cocktails signés Franck Audoux, comme ce Cambon (whisky, tonic water, jus de câpre) ou un solide Boulevardier.

Quand ? mardi 25 novembre
Où ? 165 bd Saint-Germain, Paris 6ᵉ
