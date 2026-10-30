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L’artiste japonaise Mika Ninagawa transforme le Grand Palais en jardin pop cet hiver

Le plan parfait pour lutter contre la dépression saisonnière.

Écrit par
Smael Bouaici
Mika Ninagawa
Mika Ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery | Une expo qui vous économisera une session de luminothérapie.
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C’est le printemps avant l’heure au Grand Palais qui accueille, du 16 décembre 2026 au 21 mars 2027, l’exposition de la photographe et réalisatrice japonaise Mika Ninagawa, connue pour ses incroyables images de fleurs et de nature hyper colorées, sorte de variation de l’impressionnisme sous acides.

En dépit de son titre, Alive with Shadows (“Vivre avec nos ombres”) sera remplie d’œuvres aux couleurs saturées, entre jardins, bouquets, fleurs artificielles, papillons suspendus ou poissons rouges, avec cette approche pop qui ne l’a jamais quittée depuis ses débuts dans le mouvement « girlie photography » des années 1990 à Tokyo.

Conçue avec Hiroaki Miyata, son compère du collectif EiM (Eternity in a Moment) – avec qui elle avait présenté l'été dernier Floraison sauvage, une œuvre en mapping sur la façade de la cathédrale Notre-Dame de Rouen, dans le cadre du festival Normandie Impressionniste –, l’expo du Grand Palais mélangera photos, installations lumineuses, musique et vidéos. Le plan parfait pour lutter contre la dépression saisonnière.

Quand ? du 16 décembre 2026 au 21 mars 2027. Du mardi au dimanche de 10h à 19h30, le vendredi jusqu’à 22h.
Où ? Grand Palais, avenue Winston-Churchill, Paris 8e.
Combien ? 12-15 €.

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