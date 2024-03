L’Atelier rouge de Matisse révélera bientôt tous ses secrets à la Fondation Louis Vuitton

From Issy-les-Moulineaux to New York City… and back to Boulbi.

Entre 1909 et 1917, Henri Matisse vit dans une belle maison bourgeoise d’Issy, où il peint une soixantaine de tableaux, dont L’Atelier rouge en 1911. Un siècle plus tard, le MoMa décide de faire voyager l'œuvre – et toutes celles représentées sur la toile – jusqu’à New York pour une expo inceptionnelle révélant tous les secrets du tableau. Après une étape à Copenhague, tout ce petit monde rentre enfin au bercail pour s’afficher à la Fondation Louis Vuitton dès le mois de mai 2024.

Du 4 mai au 9 septembre, c’est une exposition resserrée comme une intrigue de Gaston Leroux qui sera présentée à la fondation, au cœur du bois de Boulogne. Ce mystère de L’Atelier rouge, où “le sang s’est infiltré pour tout teindre” (pour reprendre les mots du peintre), c’est celui du manifeste controversé d’une œuvre qui bouscule alors les codes par ses grands aplats de couleurs vives et sa folle inventivité. Fun facts : les murs de l’atelier de Matisse n’étaient pas rouges mais gris, et l’une des toiles que L’Atelier représente a été détruite après la mort de l’artiste, à sa demande… On vous laisse découvrir laquelle à la FLV.

Où ? Fondation Louis Vuitton, 8 avenue du Mahatma-Gandhi, Paris 16e.

Quand ? du 4 mai au 9 septembre 2024.

Combien ? 16 € en plein tarif - billetterie ici.