L’attaquant du PSG Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue 1 pour la deuxième année consécutive

Dembélé, le doublé ! Ballon d'Or, meilleur joueur de L1 la saison passée, meilleur joueur de la Ligue des champions 2025… Ousmane Dembélé va devoir faire un peu de place sur son étagère puisqu’il est revenu de la 34e cérémonie des Trophées UNFP, qui se déroulait lundi 11 mai au Palais Brongniart à Paris, avec deux nouveaux trophées. L’attaquant du PSG a d’abord été élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la deuxième année consécutive, devant ses coéquipiers Vitinha et Nuno Mendes, et le très en forme Lensois Florian Thauvin. Puis il a reçu le trophée du plus beau but de la saison pour son lob minutieux contre Lille.

En 20 matches de championnat et seulement neuf titularisations, Dembélé, souvent blessé en début de saison, a planté 10 buts et délivré 6 passes décisives – suffisant pour convaincre ses pairs. Avec ce deuxième sacre consécutif, il devient le cinquième joueur de l'histoire à conserver sa couronne aux Trophées UNFP.

Pas le temps de souffler pour autant. Le PSG et Dembélé disputeront la finale de la Ligue des champions le 30 mai à Budapest face à Arsenal – un an après avoir écrasé l'Inter 5-0 à Munich. Ça s'appelle ne pas se reposer sur ses lauriers.

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