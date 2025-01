Après l’électronique française, Laurent Garnier régale avec des productions japonaises

Vous connaissiez Laurent Garnier, le taulier de la musique électronique hexagonale, le pilier du Rex Club, le sommelier sonore de sets format Jéroboam, préparez-vous : voilà Lolo, le cuistot du Luberon.

En effet, à l’occasion de l’Hyper Weekend Festival, il ne va pas toucher la moindre platine mais s’installer dans les cuisines du Radioeat, le resto de la Maison de la Radio pour nourrir les festivaliers avec ses complices des Valseuses, une cantine franco-nipponne du Luberon.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par café Les Valseuses (@cafelesvalseuses)

De la house au gyoza

Car oui, le DJ s’est installé depuis 2004 avec famille et fly cases dans un mas provençal à Lourmarin, petit village du Vaucluse. Pas tellement porté sur la glande en espadrilles, il y a déjà monté un festival (le Yeah), un label (Sounds Like Yeah) et, durant le chômage technique imposé par le covid, il est venu s’incruster dans les cuisines du restaurant de son pote Pierre Buisson à Apt pour apprendre la cuisine auprès de la cheffe Mitsuko.

Lors de sa résidence parisienne du 24 au 26 janvier, on pourra donc boulotter au déjeuner et au dîner les gyoza maison farcis par Laurent lui-même (9 €, moins cher qu’un vinyle) mais aussi du poulet frit, sauce tartare japonaise ou de la soupe lait de coco, tofu fumé du Luberon, crispy noodle (18 €) et cheesecake basque en dessert. Et non, quitte à décevoir les fans du DJ, pas de Crispy Bacon au menu…

Quand ? Vendredi 24 janvier de 18h30 à 00h ; samedi 25 et dimanche 26 de 12h à 15h et de 18h30 à 00h

Où ? 116 Avenue du Président Kennedy, Paris 16