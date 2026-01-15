Le musée du Louvre augmente son droit d’entrée pour les visiteurs non européens à partir de cette semaine : voici pourquoi.

Le prix d’entrée au Louvre a presque doublé pour les ressortissants non européens, une hausse liée notamment à d’importants projets de rénovation et au renforcement des mesures de sécurité.

Le musée du Louvre est au centre de nombreuses attentions ces derniers mois, entre les grèves spontanées de juin et le vol très médiatisé (et abondamment détourné en mèmes) de bijoux de la Couronne française en octobre. Aujourd’hui, le plus grand et le plus fréquenté des musées du monde fait de nouveau l’actualité, cette fois en raison d’une hausse significative de son tarif d’entrée. La mesure est entrée en vigueur ce jour (mercredi 14 janvier). Voici ce qu’il faut savoir.

Une nouvelle hausse du prix d’entrée au Louvre

Désormais, le Louvre applique un système de billetterie à deux niveaux : un tarif pour les visiteurs européens et un autre pour les visiteurs non européens (ce qui inclut les Britanniques). Le prix d’entrée pour les non-Européens était déjà passé de 17 € à 22 € en janvier 2024 ; il augmente aujourd’hui de 45 %, pour atteindre 32 €.

Qui est concerné par cette augmentation ?

Cette hausse concerne précisément tous les visiteurs ne provenant pas de l’Union européenne, ni de l’Islande, du Liechtenstein ou de la Norvège. Les voyageurs américains constituent la plus grande part des visiteurs du Louvre, mais la mesure s’applique également aux citoyens britanniques visitant le musée.

Pourquoi cette hausse ? D’importants travaux de rénovation sont prévus au Louvre, un projet que le président Emmanuel Macron a qualifié de « Louvre – Nouvelle Renaissance ». Parmi les changements annoncés : un nouvel espace dédié à La Joconde, ainsi qu’une toute nouvelle entrée afin d’absorber un nombre de visiteurs encore plus élevé. À cela s’ajoutent des projets de renforcement du budget alloué à la sécurité. Autant de chantiers particulièrement coûteux.

Même si la visite reste largement rentable sur le plan culturel (le Louvre conserve près de 500 000 œuvres, dont environ 35 000 sont exposées en permanence), la mesure passe mal pour les voyageurs concernés par cette hausse tarifaire. Les syndicats de la CGT-Culture ont d’ailleurs dénoncé ce système de tarification à deux vitesses, estimant qu’il transforme l’accès à la culture en « produit commercial ».