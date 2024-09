Le bar à vin le plus cool de Brooklyn s’installe à l’hôtel le plus hype du 10e.

Vous pensiez que Brooklyn était célèbre seulement pour ses IPA, ses skateurs et ses ponts ? Détrompez-vous ! Depuis 2020, le bar à vins Sauced, installé sur Bedford Avenue à Williamsburg, porte la bonne parole viticole aux branchés du cru, qui peuvent découvrir, émerveillés des papilles, les bouteilles nature des Mosse, de Nicolas Carmarans ou de Claus Preisinger.

Vins nature et tacos de boss

À l’occasion d’une collaboration transatlantique avec le vigneron alsacien Farid Yahimi, l’équipe de Sauced s’installe, avec canons et bagages, au Bookbar de l’hôtel Grand Amour les 26 et 27 septembre. Durant deux dîners exceptionnels, leurs vins, dûment choisis pour l’occasion, seront escortés par des assiettes de tacos préparées par Giovanni Cervantes de la Taqueria Ramirez (qui a fait le voyage depuis New York), pour un grand écart gustatif entre l’Europe et l’Amérique.

On retrouve cette belle coopération franco-américaine dans les DJ invités, avec des sets de The Whooligan côté New York, et de Cezaire ainsi que d’autres artistes du label Roche Musique, côté Paris. Cheers !

Quand ? Les 26 et 27 septembre

Où ? 18 rue de la Fidélité, Paris 10e

