Le bistrot le moins cher de Paris ouvre mercredi prochain !

9,80 € pour un plat et un dessert ! Non, ce n’est pas une addition de 2005 retrouvée dans la poche d’un vieux jean Cheap Monday, mais le prix du repas dans la prochaine adresse de Jade Frommer, la patronne de l’Ephemera Group, jusque-là spécialisé dans les restaurants immersifs pas spécialement donnés (Under The Sea, Stellar, Jungle). À partir du 26 mars et pour deux mois, elle ouvre le 6.90, du nom du prix du plat de bistrot proposé dans cette petite cantine en pierres grattées et addition poncée.

Moins cher qu'un sandwich

Au menu, pour réduire les coûts, un seul plat et un seul dessert (qui vont changer). À l'ouverture, ça sera une saucisse au couteau de l’Aveyron avec une purée de pommes de terre maison (6,90 €, moins cher qu’au Bouillon Pigalle !) et une mousse au chocolat (2,90 €). Même les boissons restent sages, avec un verre de vin ou un soft à 3,90 €. Reste à tester ce que cela vaut dans l’assiette, mais reconnaissons déjà que, dans une période où les prix au restaurant explosent comme une fusée SpaceX, l’initiative fait carrément du bien.

Quand ? Du 26 mars au 30 juin 2025

Où ? 3 rue Poissonnière, Paris 2e